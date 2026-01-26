„Mi-a plăcut foarte mult” Victor Angelescu, impresionat de un nou-venit, după victoria cu UTA + Detalii despre contractul lui Moruțan

UTA - Rapid 1-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a fost încântat de prestația unuia dintre jucătorii sosiți la echipă în această iarnă.

De asemenea, oficialul „alb-vișiniilor” a pus capăt speculațiilor legate de perioada contractuală a lui Olimpiu Moruțan (26 de ani).

Rapid s-a impus în duelul de la Arad, grație reușitelor semnate de Alexandru Dobre '43 (pen.) și Leo Bolgado ('78).

Victor Angelescu, impresionat de un nou-venit : „A făcut un efort mare”

Întrebat despre ce impresie i-a lăsat Daniel Paraschiv la capătul celui de-al doilea meci jucat în tricoul Rapidului, Victor Angelescu a răspuns, la Digi Sport:

„ Mi-a plăcut foarte mult, în primul rând pentru efortul care l-a făcut. Cred că am văzut vreo trei deposedări undeva în tușă, în poziție aproape de mijlocaș defensiv.

A făcut un efort foarte mare. A avut și neșansă. La faza cu Koljic putea să marcheze. Sunt convins că vor veni și reușitele pentru el”.

Oficialul giuleștenilor crede că forma atacantului sosit de la Cultural Leonesa, dar și cea a lui Olimpiu Moruțan se vor îmbunătăți:

„N-a mai jucat de ceva timp și, după ce vor trece câteva meciuri, va arăta și mai bine. E valabil și pentru Moruțan”.

Victor Angelescu: „Moruțan e jucătorul nostru”

Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial la Rapid duminică, însă durata contractului său era incertă.

Victor Angelescu a clarificat perioada pentru care internaționalul român ar urma să evolueze în Giulești.

„Noi l-am luat pe Moruțan definitiv. Deci, nu e împrumut, e jucătorul nostru.

A semnat pe un an jumătate și cu opțiunea clubului pe încă un an (n.r. - de prelungire). Deci avem doi ani jumătate cu Moruțan și e jucătorul nostru”.

Olimpiu Moruțan a fost introdus, în minutul 61 al duelului de la Arad, în locul lui Claudiu Petrila, și a fost activ în jocul ofensiv al giuleștenilor.

Fotbalistul a fost aproape de a marca, în minutul 85, când l-a driblat pe Poulolo, a șutat, dar Andrei Gorcea a respins.

Nu vreau să ies neapărat eu în evidență. Îmi doresc să joc bine și să merg la națională Olimpiu Moruțan, mijlocaș Rapid

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

