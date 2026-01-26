„Mi-a plăcut foarte mult” Victor Angelescu, impresionat de un nou-venit, după victoria cu UTA + Detalii despre contractul lui Moruțan +10 foto
Olimpiu Moruțan FOTO: SportPictures
Superliga

„Mi-a plăcut foarte mult” Victor Angelescu, impresionat de un nou-venit, după victoria cu UTA + Detalii despre contractul lui Moruțan

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 23:08
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 09:13
  • UTA - Rapid 1-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a fost încântat de prestația unuia dintre jucătorii sosiți la echipă în această iarnă.
  • De asemenea, oficialul „alb-vișiniilor” a pus capăt speculațiilor legate de perioada contractuală a lui Olimpiu Moruțan (26 de ani).

Rapid s-a impus în duelul de la Arad, grație reușitelor semnate de Alexandru Dobre '43 (pen.) și Leo Bolgado ('78).

UTA Arad - Rapid 1-2 Victorie muncită a giuleștenilor, care rămân la un punct spatele liderului U Craiova
Citește și
UTA Arad - Rapid 1-2 Victorie muncită a giuleștenilor, care rămân la un punct spatele liderului U Craiova
Citește mai mult
UTA Arad - Rapid 1-2 Victorie muncită a giuleștenilor, care rămân la un punct spatele liderului U Craiova

Victor Angelescu, impresionat de un nou-venit: „A făcut un efort mare”

Întrebat despre ce impresie i-a lăsat Daniel Paraschiv la capătul celui de-al doilea meci jucat în tricoul Rapidului, Victor Angelescu a răspuns, la Digi Sport:

Mi-a plăcut foarte mult, în primul rând pentru efortul care l-a făcut. Cred că am văzut vreo trei deposedări undeva în tușă, în poziție aproape de mijlocaș defensiv.

A făcut un efort foarte mare. A avut și neșansă. La faza cu Koljic putea să marcheze. Sunt convins că vor veni și reușitele pentru el”.

Oficialul giuleștenilor crede că forma atacantului sosit de la Cultural Leonesa, dar și cea a lui Olimpiu Moruțan se vor îmbunătăți:

„N-a mai jucat de ceva timp și, după ce vor trece câteva meciuri, va arăta și mai bine. E valabil și pentru Moruțan”.

UTA - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg
UTA - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg

Galerie foto (10 imagini)

UTA - Rapid FOTO Sportpictures (1).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (2).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (4).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Victor Angelescu: „Moruțan e jucătorul nostru”

Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial la Rapid duminică, însă durata contractului său era incertă.

Victor Angelescu a clarificat perioada pentru care internaționalul român ar urma să evolueze în Giulești.

„Noi l-am luat pe Moruțan definitiv. Deci, nu e împrumut, e jucătorul nostru.

A semnat pe un an jumătate și cu opțiunea clubului pe încă un an (n.r. - de prelungire). Deci avem doi ani jumătate cu Moruțan și e jucătorul nostru”.

Olimpiu Moruțan a fost introdus, în minutul 61 al duelului de la Arad, în locul lui Claudiu Petrila, și a fost activ în jocul ofensiv al giuleștenilor.

Fotbalistul a fost aproape de a marca, în minutul 85, când l-a driblat pe Poulolo, a șutat, dar Andrei Gorcea a respins.

Nu vreau să ies neapărat eu în evidență. Îmi doresc să joc bine și să merg la națională Olimpiu Moruțan, mijlocaș Rapid

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2344
4Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul2336
7U Cluj2336
8UTA2335
9CFR Cluj2332
10Farul 2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul 2320
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus 2311

Citește și

Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă”
Superliga
22:51
Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă”
Citește mai mult
Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă”
Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB
Superliga
20:37
Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB
Citește mai mult
Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
rapid olimpiu morutan superliga victor angelescu Daniel Paraschiv
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share