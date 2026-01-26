U TA Arad - Rapid 1-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras câteva concluzii după succesul din etapa #23.

TA Arad - Rapid 1-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras câteva concluzii după succesul din etapa #23. Tehnicianul giuleștenilor își dorește ca fiecare jucător să fie conștient de ce are de făcut, iar echipa să rămână în partea de sus a clasamentului.

Cu succesul de la Arad, Rapid ajunge la 45 de puncte după 23 de etape, la un punct în spatele liderului U Craiova și tot la un punct deasupra rivalei Dinamo.

UTA Arad - Rapid 1-2 . Costel Gâlcă: „Țin foarte mult să fim acolo, sus”

Acum, tehnicianul vrea ca elevii săi să fie concentrați pe ceea ce au de făcut, pentru ca echipa să rămână cât mai sus în clasament, la finalul sezonului regulat.

„Golul nu a fost întâmplător. A fost un șut bun la poartă al lui Coman. A avut o execuție bună și a marcat. Dar, am putut să întoarcem rezultatul prin atitudine și prin schimbările pe care le-am făcut. Am adus un plus.

Până la urmă, toți cei care intră trebuie să aducă un plus, nu se pot atinge obiectivele doar cu un prim «11». Tot lotul este important.

Sunt meciuri cu intensitate. Fiecare știe pentru ce joacă. Mai sunt puține meciuri din sezonul regulat, iar intensitatea crește. Țin foarte mult să fim acolo, sus, cum am zis și înainte de meci.

Au venit jucători importanți, jucători care cresc valoarea lotului și atunci putem să ne batem pentru a ne atinge obiectivul”, a declarat Costel Gâlcă după meci, la Prima Sport.

Întrebat despre faza din finalul meciului, când arădenii au cerut penalty pentru henț la Onea, similar cu cel primit de echipa sa, Gâlcă a transmis:

„N-am văzut faza lor, am văzut mai mult fazele noastre și am văzut că a fost penalty. N-am văzut faza lor, sincer, o să mă uit apoi, dar, cred că meritam să câștigăm”.

Hențul lui Onea la care UTA a cerut penalty în minutul 90+2 / foto: captură Prima Sport

Tehnicianul a lăudat și evoluția lui Olimpiu Moruțan, care a debutat luni în tricoul Rapidului:

Moruțan a intrat cu atitudine, se vede că are calitate, sper să integreze, să intre în joc, să aibă minute, pentru că eu cred că o să ne ajute. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Alex Dobre: „Mă bucur pentru că reușesc să performez alături de echipă”

„Ne așteptam la un meci greu, mă bucur mult că am reușit să luăm cele trei puncte, asta este cel mai important în această seară.

Ne așteptam să avem de suferit, a fost bine că am fost pregătiți și am vorbit înainte în vestiar despre acest lucru, că dacă trebuie să suferim, să suferim împreună, pentru că vom avea puterea să revenim și mă bucur că am reușit.

Este o victorie care contează, pe un teren greu, pentru că alunecai foarte des și, cum am spus, mă bucur că am reușit să luăm cele trei puncte.

Mă bucur pentru reușitele individuale, dar cel mai mult mă bucur pentru că reușesc să performez alături de echipa mea.

Când performăm foarte bine noi, atunci vin și golurile mele individuale, dar cel mai important este să ne îndeplinim obiectivele și golurile sunt un bonus pentru mine”, a spus Alex Dobre.

