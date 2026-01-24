Moruțan, prezentat la Rapid Primele declarații: „Nu am vrut să merg în Arabia sau în China la vârsta asta” + ce spune despre suporterii din Giulești +6 foto
Olimpiu Moruțan/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Moruțan, prezentat la Rapid Primele declarații: „Nu am vrut să merg în Arabia sau în China la vârsta asta” + ce spune despre suporterii din Giulești

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 16:21
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani) a participat la prima conferință de presă în calitate de jucător al Rapidului, înaintea partidei cu UTA Arad.
  • UTA Arad - Rapid se joacă luni, de la ora 20:00, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După multe zile de așteptare, transferul internaționalului român a fost oficializat.

Vineri seară, giuleștenii au anunțat că Olimpiu Moruțan este noul jucător al formației antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani).

Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
Citește și
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
Citește mai mult
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”

Olimpiu Moruțan: „Am fost încântat de proiectul Rapid”

  • ...despre venirea la Rapid: „Am mai avut niște oferte, dar am ales să vin aici pentru că am vorbit cu domnul Angelescu la telefon vreo două săptămâni la telefon, mi-a povestit despre proiectul Rapid și am fost foarte încântat despre ce mi-a spus. Eu am dorit să am oportunitatea să fiu într-un mediu foarte bun să-mi văd de fotbal și îmi doresc să progresez pentru că am trecut printr-o perioadă mai grea. Pasul acesta a fost și pentru echipa națională pentru că îmi doresc să ajut echipa la baraj (n.r. - cu Turcia).”
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg
+6 Foto
labels.photo-gallery
  • ...despre suporterii din Giulești: „Știu atmosfera din Giulești am urmărit foarte multe meciuri. Știu că suporterii sunt minunați că fac o atmosferă frumoasă.”
  • ...despre postul său din teren: „Astăzi am făcut primul antrenament cu echipa, m-am simțit foarte bine. Cum am spus-o, eu am jucat foarte mult timp în dreapta, dar nu vreau să fac pe nimeni să se supere. Numărul 10 am jucat destul de mult și cred că pot să joc acolo și inter dreapta. Cred că poziția de număr 10 mi se potrivește foarte bine.”
  • ...despre ofertele din străinătate: „Am avut alte variante, dar nu am fost deschis pentru că erau niște oferte din Arabia Saudită sau China și nu am vrut să merg la vârsta aceasta acolo. Eu cred în mine și îmi doresc să-mi cresc nivelul.”
  • ...despre presiunea transferului la Rapid: „Cred că sunt obișnuit cu presiunea pentru că am jucat la echipe destul de mari. Nu cred că o să-mi fie greu, eu știu ce pot și știu că trebuie să dau totul. Mă aștept să fiu și criticat, dar ușor-ușor am puterea să-mi revin și o să fiu bine”.
  • ...despre o posibilă ofertă de la FCSB: „Nu m-a contactat Gigi Becali.”
  • ...despre lupta la titlu: „Am urmărit campionatul și cred că primele 3-4 ne pot pune probleme.”
  • ...despre posibilele injurii la adresa celor de la FCSB: „O să merg în fața galeriei, dar nu o să înjur pentru că sunt bine crescut, un băiat educat, nu îmi doresc să fac chestia asta. Sunt un băiat liniștit, nu vreau să supăr, doar să îmi fac treaba. Vreau să fiu sănătos, să joc cât mai mult și să ajut echipa.”

Ulterior, a avut loc și un Meet& Greet al lui Moruțan cu suporterii Rapidului.

Jucătorul cu 17 selecții la echipa națională este așteptat să debuteze pentru Rapid chiar în meciul din această rundă, cu UTA Arad.

De ce a întârziat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Deși transferul lui Moruțan fusese anunțat de câteva zile chiar de către președintele clubului, Victor Angelescu, mutarea a fost întârziată din cauza unor neînțelegeri între Aris Salonic și Galatasaray, cluburi de care aparținea jucătorul.

Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg
Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (1).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (2).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (3).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (4).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

În cele din urmă, după mai multe zile de discuții, lucrurile s-au rezolvat, iar Moruțan a putut fi prezentat de Rapid.

316
meciuri a jucat, până acum, Olimpiu Moruțan în cariera sa. A marcat 33 de goluri și a oferit 54 de pase decisive

Citește și

Ioan Varga e convins Patronul de la CFR Cluj, mesaj înainte de  derby-ul cu FCSB: „Prindem play-off-ul dacă facem asta”
Superliga
14:42
Ioan Varga e convins Patronul de la CFR Cluj, mesaj înainte de derby-ul cu FCSB: „Prindem play-off-ul dacă facem asta”
Citește mai mult
Ioan Varga e convins Patronul de la CFR Cluj, mesaj înainte de  derby-ul cu FCSB: „Prindem play-off-ul dacă facem asta”
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Superliga
14:29
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Citește mai mult
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
uta arad LIVE rapid olimpiu morutan prezentare oficiala
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
10:17
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu, despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu , despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 38 rapid 16 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share