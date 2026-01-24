Moruțan, prezentat la Rapid Primele declarații: „Nu am vrut să merg în Arabia sau în China la vârsta asta” + ce spune despre suporterii din Giulești

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a participat la prima conferință de presă în calitate de jucător al Rapidului, înaintea partidei cu UTA Arad.

UTA Arad - Rapid se joacă luni, de la ora 20:00, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După multe zile de așteptare, transferul internaționalului român a fost oficializat.

Vineri seară, giuleștenii au anunțat că Olimpiu Moruțan este noul jucător al formației antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani).

Olimpiu Moruțan: „Am fost încântat de proiectul Rapid”

...despre venirea la Rapid: „Am mai avut niște oferte, dar am ales să vin aici pentru că am vorbit cu domnul Angelescu la telefon vreo două săptămâni la telefon, mi-a povestit despre proiectul Rapid și am fost foarte încântat despre ce mi-a spus. Eu am dorit să am oportunitatea să fiu într-un mediu foarte bun să-mi văd de fotbal și îmi doresc să progresez pentru că am trecut printr-o perioadă mai grea. Pasul acesta a fost și pentru echipa națională pentru că îmi doresc să ajut echipa la baraj (n.r. - cu Turcia).”

...despre suporterii din Giulești: „Știu atmosfera din Giulești am urmărit foarte multe meciuri. Știu că suporterii sunt minunați că fac o atmosferă frumoasă.”

...despre postul său din teren: „Astăzi am făcut primul antrenament cu echipa, m-am simțit foarte bine. Cum am spus-o, eu am jucat foarte mult timp în dreapta, dar nu vreau să fac pe nimeni să se supere. Numărul 10 am jucat destul de mult și cred că pot să joc acolo și inter dreapta. Cred că poziția de număr 10 mi se potrivește foarte bine.”

...despre ofertele din străinătate: „Am avut alte variante, dar nu am fost deschis pentru că erau niște oferte din Arabia Saudită sau China și nu am vrut să merg la vârsta aceasta acolo. Eu cred în mine și îmi doresc să-mi cresc nivelul.”

...despre presiunea transferului la Rapid: „Cred că sunt obișnuit cu presiunea pentru că am jucat la echipe destul de mari. Nu cred că o să-mi fie greu, eu știu ce pot și știu că trebuie să dau totul. Mă aștept să fiu și criticat, dar ușor-ușor am puterea să-mi revin și o să fiu bine”.

...despre o posibilă ofertă de la FCSB: „Nu m-a contactat Gigi Becali.”

...despre lupta la titlu: „Am urmărit campionatul și cred că primele 3-4 ne pot pune probleme.”

...despre posibilele injurii la adresa celor de la FCSB: „O să merg în fața galeriei, dar nu o să înjur pentru că sunt bine crescut, un băiat educat, nu îmi doresc să fac chestia asta. Sunt un băiat liniștit, nu vreau să supăr, doar să îmi fac treaba. Vreau să fiu sănătos, să joc cât mai mult și să ajut echipa.”

Ulterior, a avut loc și un Meet& Greet al lui Moruțan cu suporterii Rapidului.

Jucătorul cu 17 selecții la echipa națională este așteptat să debuteze pentru Rapid chiar în meciul din această rundă, cu UTA Arad.

De ce a întârziat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Deși transferul lui Moruțan fusese anunțat de câteva zile chiar de către președintele clubului, Victor Angelescu, mutarea a fost întârziată din cauza unor neînțelegeri între Aris Salonic și Galatasaray, cluburi de care aparținea jucătorul.

În cele din urmă, după mai multe zile de discuții, lucrurile s-au rezolvat, iar Moruțan a putut fi prezentat de Rapid.

316 meciuri a jucat, până acum, Olimpiu Moruțan în cariera sa. A marcat 33 de goluri și a oferit 54 de pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport