Mutări la CFR Cluj Două sosiri și o plecare anunțate oficial după victoria cu FCSB

Muhammed Badamosi (27 de ani) s-a despărțit oficial de CFR Cluj.

În același timp, clubul ardelean a anunțat și două sosiri, dintre care una pentru sezonul viitor.

CFR Cluj a învins-o la scor pe rivala FCSB, 4-1, echipa lui Pancu fiind, într-o continuă revenire de formă, iar azi a făcut câteva mutări pentru a doua jumătate a sezonului.

Muhammed Badamosi a plecat de la CFR Cluj

Badamosi a bifat doar 6 apariții în Liga 1 în acest sezon, plus alte două în Cupa României, unde a reușit și un gol, însă jucătorul gambian nu a mai intrat în planurile lui Daniel Pancu.

„Clubul CFR 1907 Cluj și Muhammed Badamosi au ajuns la un acord privind încheierea colaborării, atacantul urmând să își continue cariera la formația letonă FC Riga.

În tricoul echipei noastre, Badamosi a evoluat în 10 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere un assist.

Îi mulțumim pentru munca depusă alături de noi și îi dorim mult succes în continuare!”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Yuval Sade și Rion Zejnullahu vor fi noii jucători ai celor de la CFR Cluj

Ardelenii au anunțat și întăriri.

Rion Zejnullahu, mijlocaș kosovar care a mai activat în Gruia, va reveni acum la echipă, după ce a rămas liber de contract în noiembrie, după despărțirea de KF Llapi.

CFR l-a transferat și pe Yuval Sade, jucător de bază al israelienilor de la Maccabi Netanya, care se va alătura din vară lotului pregătit de Pancu.

„Yuval Sade, din vară în Gruia! Primul transfer rezolvat pentru sezonul următor!

În vârstă de 25 de ani, mijlocașul cu dublă cetățenie, română și israeliană, evoluează din 2019 pentru formația din țara sa natală, Maccabi Netanya, unde este unul dintre oamenii de bază ai echipei, adunând până acum 142 de partide.

Noul nostru jucător poate evolua atât la mijlocul terenului, cât și pe postul de fundaș central.

La nivel internațional, Yuval a bifat selecții pentru reprezentativele U19 și U21 ale Israelului.

Îi urăm mult succes la CFR Cluj și cât mai multe reușite în tricoul vișiniu!”, a mai transmis clubul.

