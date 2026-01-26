UTA Arad - Rapid 1-2 Victorie muncită a giuleștenilor, care rămân la un punct spatele liderului U Craiova +10 foto
Rapid - UTA Arad / Foto: montaj/GOLAZO.ro
UTA Arad - Rapid 1-2 Victorie muncită a giuleștenilor, care rămân la un punct spatele liderului U Craiova

Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
Publicat: 26.01.2026, ora 20:00
Actualizat: 26.01.2026, ora 22:12
  • UTA Arad - Rapid 1-2. Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus într-o partidă care s-a dovedit a fi foarte dificilă.
  • Alex Dobre și Leo Bolgado au fost marcatorii golurilor care au adus toate cele trei puncte pentru giuleșteni. Pentru gazde a înscris M. Coman.

UTA a început în forță partida de pe teren propriu, cu atacuri succesive la poarta lui Aioani, iar golul nu a întârziat să apară.

UTA Arad - Rapid 1-2. Victorie foarte importantă pentru giuleșteni

În minutul 19, Marius Coman l-a lăsat fără replică pe Aioani, cu un șut în forță, la vinclu, din interiorul careului, după ce a primit balonul în urma unui șut nereușit al lui Țuțu.

Reușita arădenilor i-a trezit și pe elevii lui Costel Gâlcă, iar aceștia au ieșit la joc, reușind să restabilească egalitatea puțin înainte de pauză.

Dobre a transformat un penalty primit după un henț al lui Pospelov, la care arbitrul Sebastian Colțescu a păstrat decizia din teren, chiar și după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Repriza secundă a început tot cu atacuri ale elevilor lui Mihalcea, însă cea mai mare ocazie le-a aparținut rapidiștilor.

UTA - Rapid FOTO Sportpictures (8).jpg
UTA - Rapid FOTO Sportpictures (8).jpg

Dobre a șutat din 6 metri, Gorcea a reușit să respingă, mingea a ajuns la Hromada, care a reluat cu capul din câțiva metri, Gorcea respinge din nou incredibil, de sub bară.

În minutul 79, Rapid a dat lovitura prin Leo Bolgado, care a trimis un șut imparabil din 6 metri, în urma unei reluări cu capul a lui Dobre, prin care mingea a ajuns la fundașul central.

UTA Arad - Rapid 1-2

  • Au marcat: Coman (19) / Dobre (43 pen.), Bolgado (79)

Final de meci.

Min. 90+4 - Pospelov vede al doilea galben și este eliminat chiar în ultimul minute.

Min. 90+3 - Galben pentru Grameni.

Min. 87 - Galben pentru Pospelov.

Min. 85 - Ocazie pentru Rapid! Moruțan a șutat de la marginea careului, pe direcția lui Gorcea, care reușește să respingă.

Min. 82 - Iese Manea, intră Onea.

Min. 79 - Gol Rapid! Bolgado își aduce echipa în avantaj, după un șut imparabil din 6 metri, în urma unei reluări cu capul a lui Dobre, în urma căreia mingea a ajuns la fundașul central.

Min. 76 - Galben pentru Bolgado.

Min. 70 - Ies Hromada și Christensen, intră Vulturar și Koljic.

Min. 65 - Ocazie imensă pentru Rapid! Dobre trage slab din 6 metri, Gorcea respinge, mingea ajunge la Hromada, care reia cu capul din câțiva metri, însă portarul intervine din nou incredibil și respinge în față.

Min. 62 - Iese Petrila, intră Moruțan. Debut pentru noul jucător al Rapidului.

Min. 51 - Ocazie pentru UTA! Mino Sota a trimis pe jos, la colțul scurt, însă Aioani respinge în corner, cu piciorul stâng.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iese Kramer, accidentat, și intră Leo Bolgado.

Pauză la Arad.

Min. 43 - Gol Rapid! Alex Dobre transformă lovitura de la 11 metri, cu un șut în partea stângă a portarului Gorcea, care a sărit în partea opusă.

Min. 43 - Arbitrul Colțescu a revăzut faza la monitorul VAR și păstrează decizia din teren: penalty pentru Rapid.

Min. 40 - Penalty pentru Rapid, după un henț comis de Pospelov la șutul lui Christensen. Faza este verificată în camera VAR.

Min. 32 - Manea a trimis mingea în poartă din 6 metri, după o centrare a lui Borza, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Min. 29 - Galben pentru Pașcanu, care va fi suspendat etapa viitoare, acesta fiind al patrulea avertisment al sezonului.

Min. 19 - Gol UTA! Marius Coman deschide scorul cu un șut incredibil din interiorul careului, direct în vinclul porții lui Aioani, care a rămas fără reacție.

Min. 11 - Arădenii sunt mai prezenți în atac în primele minute, punând pericol la poarta lui Aioani.

Min. 9 - Alin Roman trimite puternic din lovitură liberă, dintr-un unghi foarte închis, iar șutul său foarte bun este respins cu capul de Manea, de pe linia porții.

Min. 1 - A început partida la Arad.

Echipele de start:

  • UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Odada, Sota - Abdallah, Roman, Costache - Coman
  • Rezerve: Tordai, Iacob, Benga, Stolnik, Popescu, Hrezdac, Mihai, Van Durmen, Țăroi, Barbu
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Grameni, Hromada - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Arbitru: Sebastian Colțescu. A1: Cristian Ilinca, A2: Alexandru Vodă. VAR: Iulian Dima. AVAR: Vasile Marinescu
  • Stadion: Arena „Francisc Neuman” (Arad)
74 de meciuri
au avut loc între cele două formații din Liga 1: UTA s-a impus de 25 de ori, Rapid de 28 de ori, iar 21 de meciuri s-au încheiat la egalitate

Adrian Mihalcea: „Această săptămână a fost destul de bună”

Pentru UTA, ultimul succes în Superliga împotriva giuleștenilor datează din 2 mai 2008, când arădenii s-au impus cu 3-2 în deplasare.

„Va fi o partidă dificilă, întâlnim una dintre cele mai dificile echipe ale campionatului. E o echipă cu jucători mulți și buni în toate compartimentele. Ca de fiecare dată, suntem pregătiți să câștigăm cele trei puncte.

Această săptămână a fost destul de bună. Am avut și discuții individuale cu câțiva dintre ei, iar focusul lor este acela de a reuși să câștigăm luni

Sunt meciuri unde și un punct ne-ar ajuta. Cred că un rezultat de egalitate contra unei pretendente la titlu în momentul de față ar fi un rezultat bun pentru noi. Dar asta nu înseamnă că nu ne pregătim să câștigăm, cum, de altfel, am și”, a declarat antrenorul celor de la UTA, înainte de meci.

Deși UTA se află aproape de zona de play-off, Adrian Mihalcea a subliniat că acest obiectiv nu face parte din planurile echipei.

Noi nu avem obiectiv play-off-ul. Nici nu e cazul ca, după fiecare meci câștigat, să ne gândim la play-off. Nu există, în momentul de față, un obiectiv clar legat de play-off.

Dar faptul că mergem sau că drumul nostru ne va oferi poate această șansă, o să ne dăm la o parte. Numai că, dacă, Doamne ferește, se întâmplă să luăm trei înfrângeri la rând, ce facem? Iar ne gândim la cum să scăpăm?”, a mai spus Mihalcea.

Constantin Gâlcă, despre meciul cu UTA: „Am în plan să îl introduc pe Moruțan”

Ultima victorie a giuleștenilor în deplasare a avut loc pe 19 octombrie 2025, când Rapid a învins-o pe Dinamo cu 2-0. De atunci, echipa a înregistrat două egaluri și două înfrângeri în deplasare.

UTA e o echipă bună, o echipă care în ultimele trei meciuri de acasă n-a pierdut. Ne așteptăm la un joc de mare intensitate, dar e important ca noi să ne putem impune stilul de joc, pentru că e o echipă care are jucători agresivi și care pot face diferența.

Va trebui să fim constanți, inspirați. Depinde doar de echipă, de forma jucătorilor, ce vom face în următoarele meciuri.

Pe Olimpiu am în plan să îl introduc, dar vom vedea, depinde foarte mult de joc, de cum se vor desfășura lucrurile”, a spus Constantin Gâlcă la conferința de presă.

Adrian Mihalcea liga 1 uta arad rapid costel galca
