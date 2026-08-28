Rapid caută un fundaș  Giuleștenii sunt nevoiți să aducă întăriri. Graovac va rata tot sezonul + un stoper vrea să plece +12 foto
Rapid
Superliga

Rapid caută un fundaș Giuleștenii sunt nevoiți să aducă întăriri. Graovac va rata tot sezonul + un stoper vrea să plece

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 00:04
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a anunțat că giuleștenii vor să mai transfere un fundaș central, în contextul accidentării suferite de Daniel Graovac (33 de ani).
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Stoperul sosit vara aceasta de la FCSB s-a accidentat în minutul 23 al meciului cu Petrolul, câștigat cu 2-0 de Rapid.

În urma investigațiilor medicale efectuate, s-a descoperit că Graovac a suferit o entorsă la genunchi, cu leziuni complexe de menisc și ligament.

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Victor Angelescu: „Există posibilitatea să aducem un fundaș central”

În contextul în care Daniel Graovac se va opera și nu va mai putea juca pentru Rapid în acest sezon, Victor Angelescu a anunțat că giuleștenii se află în căutarea unui alt fundaș central.

Ne gândim să aducem un fundaș. Vom vedea ce vom găsi. Îmi pare foarte rău, pentru că (Graovac) începuse foarte bine sezonul. Din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun fundaș central al nostru.

Terenul de la Ploiești este ceva incredibil, gazonul este groaznic! Noi avem 5 fundași, dar probabil (Cristi) Ignat va pleca. Are o vârstă la care vrea să joace. La noi deocamdată nu are șanse să joace.

Ori îl vom da împrumut, ori definitiv. Există posibilitatea să aducem un fundaș central”, a declarat Angelescu la Prima Sport, citat de fanatik.ro.

FOTO. Accidentarea suferită de Daniel Graovac în meciul cu Petrolul

Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
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Ce variante de fundași centrali mai are Rapid:

  • Alexandru Pașcanu (27 de ani)
  • Lars Kramer (35 de ani)
  • Denis Ciobotariu (28 de ani)
  • Alin Celik Kumer (19 ani)

Pancu i-ar mai putea folosi în centrul apărării pe:

  • Cristi Manea (29 de ani) - fundaș dreapta, la bază
  • Latif Ouedraogo (18 ani) - fundaș stânga la bază

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
  • Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)
  • Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Ebenezer Annan (fundaș stânga, 24 de ani, împrumut de la Saint-Etienne)

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