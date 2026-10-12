„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4 +8 foto
Victor Angelescu
Superliga

„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 23:49
  • U Cluj - Rapid 3-4. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a reacționat după victoria dramatică obținută de echipa lui Daniel Pancu pe Cluj Arena.
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Rapid a plecat cu cele trei puncte după ce Răzvan Onea a marcat golul victoriei în minutul 87, în urma unei lovituri de cap.

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U Cluj - Rapid 3-4. Victor Angelescu: „Se întâmplă mult mai rar”

Victor Angelescu a remarcat evoluțiile lui Olimpiu Moruțan și Filip Stojilkovic, care au reușit trei pase decisive, respectiv 2 goluri.

„Din punctul meu de vedere, Moruțan [e MVP]. Să dai trei pase de gol într-un meci, cred că se întâmplă mult mai rar, dar e clar că e și un meci foarte bun făcut de Stojilkovic.

Mă bucur pentru el că a marcat și s-a deblocat. Sper să o țină amândoi tot așa”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

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Președintele Rapidului a vorbit și despre scandările rasiste din partea fanilor lui U Cluj:

„Ar trebui să fie lucrurile tratate mai serios. Și brigada de arbitri să știe dinainte, să folosească tot protocolul respectiv. Există un protocol care trebuie urmat. Dacă s-ar urma de la început, cred eu că ar fi mult mai puține scandări.

Le-am auzit, normal că le-am auzit. Asta spun, prima oară când auzi sau a doua oară trebuie să atragi atenția. A doua oară oprești meciuri. Nu vrea nimeni să piardă cu 0-3. Așa că poți oprești destul de repede scandările. Dacă te faci că nu auzi, normal că ei scandează.”.

Angelescu a comentat și decizia lui Daniel Pancu de a-l titulariza pe portarul Bogdan Ungureanu.

„A fost o alegere a lui Pancu. Ungureanu a făcut niște meciuri foarte bune cât Aioani a lipsit. Și era normal după o perioadă în care apărase bine să-i dea continuitate. Jucase ultimele meciuri foarte bine. E clar că e un portar talentat, un portar tânăr”, a încheiat Angelescu.

Golul victoriei marcat de Onea în U Cluj - Rapid 3-4

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