„E posibil așa ceva?!”  Ce a remarcat Victor Pițurcă în Superliga + 4 nume propuse
Victor Pițurcă
Superliga

„E posibil așa ceva?!” Ce a remarcat Victor Pițurcă în Superliga + 4 nume propuse

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 14:04
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 14:04
  • Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, este nemulțumit de faptul că unele echipe din Superliga preferă antrenori străini în detrimentul celor români.
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În acest moment există patru antrenori portughezi și unul italian în Superliga: Nuno Campos (Dinamo), Filipe Coelho (U Craiova), Ricardo Sousa (Petrolul), Rui Duarte (Oțelul) și Cristiano Bergodi (U Cluj).

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Victor Pițurcă: „Eu am încredere mare în antrenorii români”

Victor Pițurcă este foarte dezamăgit de faptul că echipele din Superliga nu își pun încrederea în antrenorii români, precum Adrian Mutu, Florin Bratu, Adrian Iencsi sau Bogdan Lobonț.

„Cristi Chivu trebuie să fie un model pentru antrenorii români pentru că, din păcate, aceștia nu au pătruns în fotbalul de înaltă performanță. Nu știu de ce.

De exemplu, antrenorii sârbi au fost tot timpul la nivel înalt, au fost căutați. Acum, văd că și spaniolii și portughezii.

Eu am încredere mare în antrenorii români, dar e păcat că nu li se dau mai multe șanse în fotbalul românesc. E păcat că vin antrenori anonimi, care nu sunt ca valoare peste ai noștri. Da, portughezii, care au fost secunzi.

Avem și noi antrenori internaționali. Uite, Mutu stă pe margine. Bratu a fost obligat să plece pe nu știu unde. Iencsi antrenează pe la juniori. Bogdan Lobonț nu poate să antreneze. Păi, e posibil așa ceva?!”, a declarat Pițurcă într-un interviu pentru Pro TV, citat de sport.ro.

  • Adrian Mutu este liber de contract din martie 2025, atunci când s-a despărțit de Petrolul. Se ocupă de propria academie și e analist TV. „Briliantul” le-a mai antrenat pe CFR Cluj, Neftchi PFK, Rapid, U Craiova, dar și naționala U21 a României.
  • Florin Bratu a fost antrenorul celor de la Partizani în perioada iulie - octombrie 2026, formație pe care a pregătit-o în doar 6 meciuri, până când a fost demis. Acesta le-a mai antrenat pe Metaloglobus, CS Dinamo sau naționala U21 a României.
  • Adrian Iencsi este selecționerul naționalei U20 a României din august 2025. A mai fost antrenor la Rapid, Pandurii sau CSM Sighet.
  • Bogdan Lobonț a ocupat funcția de director tehnic al clubului CSM Olimpia Satu Mare, în perioada ianuarie - octombrie 2025. A mai pregătit și naționala U20 pentru 8 meciuri.

Ce antrenori sunt acum în Superliga:

  • Dinamo - Nuno Campos
  • Rapid - Daniel Pancu
  • Universitatea Craiova - Filipe Coelho
  • Petrolul - Ricardo Sousa
  • U Cluj - Cristiano Bergodi
  • Farul - Ioan Ovidiu Sabău
  • Corvinul - Florin Maxim
  • CFR Cluj - Marius Șumudică
  • FCSB - Laurențiu Reghecampf
  • FC Botoșani - Marius Croitoru
  • Sepsi OSK - Ovidiu Burcă
  • UTA Arad - Adrian Mihalcea
  • FC Argeș - Bogdan Andone
  • Oțelul Galați - Rui Duarte
  • FC Voluntari - Florin Pîrvu
  • Csikszereda - Valentin Suciu

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