- Viking - Bayern. Campioana Norvegiei a deschis scorul după 72 de secunde în duelul din Liga Campionilor.
Calificată în premieră în faza principală a competiției, Viking a reușit să intre într-un clasament select. Mai exact, topul celor mai rapide goluri încasate de către bavarezi.
Primul gol al lui Viking, în topul celor mai rapid încasate de Bayern
Gianni Stensness a deschis scorul pentru norvegieni cu o lovitură de cap din 6 metri, după un corner executat de pe partea dreaptă.
Reușita acestuia reprezintă al patrulea cel mai rapid gol încasat de Bayern în Liga Campionilor.
Topul este condus de Arda Guler, care a marcat chiar în acest an în poarta bavarezilor, după doar 35 de secunde.
- Arda Güler (Real Madrid, 2026) - 35 de secunde
- Raphinha (Barcelona, 2024) - 55 de secunde
- Wayn Rooney (Manchester United, 2010) - 63 de secunde
- Gianni Stensness (Viking, 2026) - 72 de secunde
O performanță similară s-a înregistrat tot în această seară, la partida dintre Atletico Madrid și Manchester United.
Pablo Barrios a marcat după doar 49 de secunde, acesta fiind al treilea cel mai rapid gol încasat de „diavoli” în istoria competiției.
- Del Piero (Juventus, 1997) - 20 de secunde
- Cristian Gimenez (Basel, 2002) - 31 de secunde
- Pablo Barrios (Atletico Madrid, 2026) - 49 de secunde