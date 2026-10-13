Viking - Bayern. Campioana Norvegiei a deschis scorul după 72 de secunde în duelul din Liga Campionilor.

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Calificată în premieră în faza principală a competiției, Viking a reușit să intre într-un clasament select. Mai exact, topul celor mai rapide goluri încasate de către bavarezi.

Primul gol al lui Viking, în topul celor mai rapid încasate de Bayern

Gianni Stensness a deschis scorul pentru norvegieni cu o lovitură de cap din 6 metri, după un corner executat de pe partea dreaptă.

Reușita acestuia reprezintă al patrulea cel mai rapid gol încasat de Bayern în Liga Campionilor.

Topul este condus de Arda Guler, care a marcat chiar în acest an în poarta bavarezilor, după doar 35 de secunde.

Arda Güler (Real Madrid, 2026) - 35 de secunde

Raphinha (Barcelona, 2024) - 55 de secunde

Wayn Rooney (Manchester United, 2010) - 63 de secunde

Gianni Stensness (Viking, 2026) - 72 de secunde

VFK 1-0 BAY (2') - Gianni Stensness' goal after 72 seconds is the FOURTH-fastest ever conceded by Bayern in the Champions League era: 0m35s Arda Güler (Real Madrid, 2026) 0m55s Raphinha (Barcelona, 2024) 1m03s Rooney (Manchester United, 2010) 1m12s GIANNI STENSNESS (Viking, today) 1m24s Dani Alves (PSG, 2017) — MisterChip (English) (@MisterChiping) October 13, 2026

O performanță similară s-a înregistrat tot în această seară, la partida dintre Atletico Madrid și Manchester United.

Pablo Barrios a marcat după doar 49 de secunde, acesta fiind al treilea cel mai rapid gol încasat de „diavoli” în istoria competiției.

Del Piero (Juventus, 1997) - 20 de secunde

Cristian Gimenez (Basel, 2002) - 31 de secunde

Pablo Barrios (Atletico Madrid, 2026) - 49 de secunde

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