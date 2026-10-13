Înlocuitor pentru Curelea FRF ar fi stabilit principalul favorit pentru preluarea naționalei U21. Când ar putea fi numit +6 foto
Naționala U21
Nationala

Înlocuitor pentru Curelea FRF ar fi stabilit principalul favorit pentru preluarea naționalei U21. Când ar putea fi numit

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 22:52
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 23:28
  • Fostul jucător Adrian Mutu (47 de ani) ar fi principalul favorit pentru preluarea postului de selecționer al naționalei de tineret.
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Federația Română de Fotbal caută un înlocuitor pentru Costin Curelea, după ce tehnicianul a ajuns la final de mandat și a ratat calificarea la Euro U21 2027, iar oficialii s-ar fi orientat deja spre fostul atacant.

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Adrian Mutu, favorit pentru preluarea naționalei U21

Deși s-a vehiculat și varianta Marius Măldărășanu, „Briliantul” ar fi alesul Federației pentru banca selecționatei de tineret.

Mutu ar fi favoritul lui Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, acesta inițiind deja discuțiile cu fostul vârf al naționalei, potrivit gsp.ro.

Dacă totul decurge bine, Adrian Mutu ar putea fi numit oficial în ianuarie 2027. Acesta a mai condus naționala U21 pentru 7 partide, între ianuarie 2020 și aprilie 2021.

Ultima echipă pregătită de fostul star din Serie A a fost Petrolul Ploiești, de care s-a despărțit în martie 2025.

Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Adrian Mutu: „Îmi place să pun umărul la reconstrucția fotbalului”

Mutu și-a exprimat dorința de a reveni pe banca naționalei U21 și a dezvăluit țintele pe care le are pentru tinerii jucători.

„Da, m-aș întoarce pentru că îmi place să pun umărul la reconstrucția fotbalului în general și asta trece prin nivelele de jos, prin copii și juniori.

Scopul nostru ar trebui să fie nu să creștem o generație, ci să formăm un sistem în care creștem generații. Indiferent cine ar conduce o echipă națională sau o instituție, sistemul trebuie să rămână.

Important e să construim un sistem care produce generații. Asta ar trebui noi să ne dăm seama, pentru că degeaba ne gândim la generații dacă nu ne gândim la un sistem.

Dar degeaba ne gândim la 4-4-2, 4-3-3, dacă nu ne gândim că cele mai importante lucruri sunt principiile de joc, nu sistemele în care se joacă.

(...) Degeaba vrem noi să fim olandezi și spanioli, pentru că nu suntem noi ăștia. Nu o să fim niciodată, pentru că nu mentalitatea nu ne lasă, fabrica. România trebuie să fie o echipă inteligentă, imprevizibilă, curajoasă”, a spus Mutu, conform fanatik.ro.

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