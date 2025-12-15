Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9 +9 foto
Sorina Grozav FOTO: Sport Pictures
Handbal

Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 11:31
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 11:31
  • Sorina Grozav (26 de ani) a ocupat o poziție fruntașă în topul marcatoarelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin, chiar dacă România a ratat sferturile competiției.
  • Bianca Curmenț (28 de ani) a prins și ea TOP 10 al portarilor, după ce a avut evoluții remarcabile la turneul final.

Deși România s-a clasat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Germania și Olanda, două jucătoare au reușit să iasă în evidență, fiind printre cele mai bune la două capitole.

Sorina Grozav, în topul marcatoarelor de la Campionatul Mondial

Cu toate că România nu a ajuns în fazele finale ale competiției, Sorina Grozav s-a clasat în topul marcatoarelor de la Campionatul Mondial.

La finalul turneului, Sorina ocupă locul 4 în clasamentul golurilor marcate, cu 46 de reușite și un procentaj de 61%, conform eurosport.ro.

Pe primul loc în acest top se află Henny Reistad, golghetera turneului cu 55 de goluri, fiind urmată de Lorena Tellez, din Cuba, care a reușit să puncteze de 54 de ori.

Poziția a treia este ocupată de Antje Doll, cu 49 de reușite din 56 de încercări, aceasta având un rol crucial în parcursul Germaniei de la Mondial.

Ungaria - România FOTO Sport Pictures
Ungaria - România FOTO Sport Pictures

România, reprezentată și în topul portarilor

Bianca Curmenț, cea care a apărat poarta României, a încheiat cu al 9-lea cel mai bun procentaj de la turneul final, 39%, reușind să apere 40 din cele 103 aruncări.

Curmenț a avut o evoluție foarte bună în duelul cu Ungaria, dar și cu Elveția, la finalul căruia a fost aleasă jucătoarea meciului.

Într-un clasament exclusiv al jucătoarelor care au avut de apărat cel puțin 100 de aruncări, Bianca Curmenț ocupă locul al treilea, după Katrine Lunde și Eli Marie Raasok.

Cu toate că au reușit evoluții foarte bune la turneul final, nici Curmenț și nici Grozav nu au reușit să prindă echipa turneului final.

Bianca Curmenț FOTO Sport Pictures Bianca Curmenț FOTO Sport Pictures
Bianca Curmenț FOTO Sport Pictures

Norvegia, campioană mondială

Norvegia a învins Germania, scor 23-20, în marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025.

După o primă repriză în care Germania a pus numeroase probleme și a fost în avantaj majoritatea timpului, scandinavele au ieșit mult mai montate de la cabine, iar experiența și-a spus cuvântul.

Norvegia a preluat conducerea chiar la primul atac al reprizei secunde, iar până la final nu a mai cedat avantajul, în ciuda eforturilor nemțoaicelor de a alerga după egalare.

Franța a câștigat medalia de bronz, după ce a învins-o în finala mică pe Olanda, 33-31, într-un meci care a avut nevoie de prelungiri.

campionatul mondial de handbal feminin handbal feminin romania Sorina Grozav bianca curment
