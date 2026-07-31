Ultimatum pentru Vinicius Florentino Perez a pus piciorul în prag! Decizia luată de Real Madrid +7 foto
Vinicius/ Foto: IMAGO
Campionate

Ultimatum pentru Vinicius Florentino Perez a pus piciorul în prag! Decizia luată de Real Madrid

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 16:25
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 16:27
  • Real Madrid ar fi luat o decizie radicală cu privire la viitorul lui Vinicius (26 de ani).
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Starul brazilian mai are contract cu „galacticii” până în vara lui 2027.

În ultima perioadă, Real Madrid i-a oferit lui Vinicius mai multe propuneri de prelungire a contractului, însă cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

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Real Madrid, ultimatum pentru Vinicius

Florentino Perez pare hotărât să pună piciorul în prag și i-a informat deja pe reprezentanții jucătorului că cea mai recentă ofertă făcută de madrileni este și ultima: fie o acceptă și își prelungește contractul, fie va fi pus pe lista de transferuri încă din această vară, informează marca.com.

Brazilianul este văzut în continuare un jucător esențial pentru Real Madrid, însă clubul nu intenționează să schimbe structura salarială a clubului pentru niciun fotbalist, indiferent de importanța acestuia.

În prezent, Vinicius câștigă 15 milioane de euro pe an, însă ar fi solicitat un salariu dublu pentru a rămâne la echipă, similar cu cel încasat de Kylian Mbappe. Formația de pe „Santiago Bernabeu” i-ar fi oferit o creștere de doar 5 milioane de euro.

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Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: X) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: X)
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„Vini” a ajuns la Real Madrid în vara lui 2018, când spaniolii le plăteau 45 de milioane de euro celor de la Flamengo.

Extrema stângă a bifat 375 de meciuri în tricoul „blanco”, pentru care a reușit 128 de goluri și a oferit 100 de pase decisive.

140 de milioane de euro
este cota lui Vinicius, potrivit Transfermarkt

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