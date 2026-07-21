„Nu mai seamănă cu el!” FOTO: Vinicius și-a ajustat look-ul și a devenit viral. La ce procedură estetică a apelat brazilianul de la Real Madrid +7 foto
Vinicius, după intervenție
Campionate

„Nu mai seamănă cu el!” FOTO: Vinicius și-a ajustat look-ul și a devenit viral. La ce procedură estetică a apelat brazilianul de la Real Madrid

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 16:19
  • Vinicius și-a făcut un „upgrade” estetic care i-a făcut pe fani să spună că nu-l mai recunosc: „Este chiar Vini sau avem un nou transfer la Real Madrid?”.
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Explicația a venit din Brazilia. Fotbalistul a apelat la dermatologul Alessandro Alarcao, specialist în proceduri estetice pentru vedete, pentru o intervenție numită „armonizare facială”.

Potrivit medicului, scopul a fost armonizare discretă a trăsăturilor, cu un accent special pe rafinarea proiecției bărbiei.

Vinicius a apelat la o procedură estetică denumită armonizare facială

Doctorul, aflat la Miami, în Statele Unite, s-a deplasat în Brazilia și a aterizat în Goiânia pentru a-și oferi serviciile lui Vinicius și iubitei sale, Virginia.

Pentru a asigura o discreție maximă, clinica a pus în scenă o adevărată operațiune. A fost închisă pentru public și nu a primit alți pacienți în timpul zilei, în afară de celebrul cuplu.

„A fost o mare plăcere să-l avem pe Vini Jr. aici. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai mari talente din fotbalul mondial, este un tip cu o simplitate politețe și energie contagioase.

Mulțumim pentru încredere și pentru conversația plăcută! A fost o plăcere să vă avem la clinică. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare cariera! Vom susține mereu Brazilia și pe tine”, a scris Dr. Alessandro Alarcao, pe Instagram, unde a postat și o fotografie cu jucătorul.

Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram)
Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram)

Galerie foto (7 imagini)

Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: X) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: X)
+7 Foto
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Procedura la care a apelat Vinicius a inclus tehnici estetice moderne pentru susținerea și echilibrarea feței, iar medicul a explicat că rezultatul urmărește păstrarea caracteristicilor naturale ale pacientului, scrie site-ul brazilian portalleodias.com.

Fanii, bulversați: „E chiar Vini?! Nu mai seamănă cu el!”

În momentul în care au apărut online primele imagini, reacțiile fanilor au fost variate. Rețelele sociale s-au transformat într-un concurs de găsit asemănări.

Unii suporteri au glumit că Vinicius pare un personaj nou creat în jocurile video, alții au spus că seamănă cu cântărețul Jason Derulo. Compararea cu artistul american a apărut după schimbările recente de look ale brazilianului, inclusiv barba și noul stil.

Alți fani au mers pe variante mai apropiate de Brazilia și au observat asemănări cu fostul internațional Ramires sau cu artistul Mumuzinho.

Chiar Mumuzinho a intrat în joc și a reacționat după valul de comparații apărut pe rețelele sociale: „Se spune că @vinijr și-a făcut o operație estetică ca să arate ca mine, nu-i așa? 😅🩵”.

„Nu mai seamănă cu el!” FOTO: Vinicius și-a ajustat look-ul și a devenit viral. La ce procedură estetică a apelat brazilianul de la Real Madrid „Nu mai seamănă cu el!” FOTO: Vinicius și-a ajustat look-ul și a devenit viral. La ce procedură estetică a apelat brazilianul de la Real Madrid

„Gata, nu mai este Vinicius Jr., este Vinicius 2.0”, au glumit unii urmăritori.

Alții au mers și mai departe: „L-am trimis pe Vini la clinică și ne-au dat alt jucător înapoi”.

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