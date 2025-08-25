Le-au furat bicicletele Jaf în valoare de 250.000 de euro în Turul Spaniei!  La ce soluție disperată au apelat ca să nu abandoneze
Visma Lease a Bike FOTO: IMAGO
Ciclism

Le-au furat bicicletele Jaf în valoare de 250.000 de euro în Turul Spaniei! La ce soluție disperată au apelat ca să nu abandoneze

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 25.08.2025, ora 18:08
  • Scene incredibile în Turul Spaniei! Hoții au furat bicicletele echipei Visma-Lease a Bike, chiar înainte de startul etapei #3 din Turul Spaniei.

În urma jafului, echipa se află într-o situație disperată, fiind nevoită să împrumute alte biciclete, pentru a continua cursa.

Scene incredibile în Turul Spaniei! Le-au furat bicicletele

Hoții au jefuit echipa Visma-Lease a Bike și au reușit să ia 18 biciclete a căror valoare se ridică la aproximativ 250.000 de euro. Totul s-a întâmplat la un hotel în apropierea orașului Torino, Turul Spaniei pornind în acest an din Italia.

Conform tuttobiciweb.com, echipa a fost nevoită să împrumute piese de schimb și chiar biciclete pentru ca sportivii să poată lua startul în etapa 3 din Vuelta.

Visma-Lease a Bike a confirmat cele întâmplate prin intermediul rețelelor de socializare, anunțând că poliția a pornit o anchetă pentru a-i găsi pe făptași.

Din fericire, etapa a treia se ține pe distanța a 134 de kilometri, de la San Maurizio Canavese la Ceres, relativ aproape de Torino, acolo unde au sedii majoritatea echipelor de ciclism din Italia.

Acest lucru oferă echipei timp pentru a rezolva această situație pentru restul etapelor.

De asemenea, echipa Visma a confirmat că sprinterul francez Axel Zingle va fi nevoit să abandoneze cursa, după ce a acuzat probleme la umăr, în urma unei căzături în masă din ultimii kilometri ai etapei a doua.

ciclism italia Turul Spaniei jaf Visma–Lease a Bike
