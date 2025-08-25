Le-au furat bicicletele Jaf în valoare de 250.000 de euro în Turul Spaniei!  La ce soluție disperată au apelat ca să nu abandoneze

Scene incredibile în Turul Spaniei! Hoții au furat bicicletele echipei Visma-Lease a Bike, chiar înainte de startul etapei #3 din Turul Spaniei.

În urma jafului, echipa se află într-o situație disperată, fiind nevoită să împrumute alte biciclete, pentru a continua cursa.

Scene incredibile în Turul Spaniei! Le-au furat bicicletele

Hoții au jefuit echipa Visma-Lease a Bike și au reușit să ia 18 biciclete a căror valoare se ridică la aproximativ 250.000 de euro. Totul s-a întâmplat la un hotel în apropierea orașului Torino, Turul Spaniei pornind în acest an din Italia.

Conform tuttobiciweb.com, echipa a fost nevoită să împrumute piese de schimb și chiar biciclete pentru ca sportivii să poată lua startul în etapa 3 din Vuelta.

Visma-Lease a Bike a confirmat cele întâmplate prin intermediul rețelelor de socializare, anunțând că poliția a pornit o anchetă pentru a-i găsi pe făptași.

Din fericire, etapa a treia se ține pe distanța a 134 de kilometri, de la San Maurizio Canavese la Ceres, relativ aproape de Torino, acolo unde au sedii majoritatea echipelor de ciclism din Italia.

Acest lucru oferă echipei timp pentru a rezolva această situație pentru restul etapelor.

🇪🇸 #LaVuelta25



Unfortunately, after yesterday’s crash, our medical team had to decide that Axel Zingle is not fit enough to continue the Vuelta a España. His first Grand Tour with the team comes to an early end.



Heal up soon, Axel. 🍀 pic.twitter.com/sQiAulMEju — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

De asemenea, echipa Visma a confirmat că sprinterul francez Axel Zingle va fi nevoit să abandoneze cursa, după ce a acuzat probleme la umăr, în urma unei căzături în masă din ultimii kilometri ai etapei a doua.

