Tibor Selymes a semnat Fostul component al „Generației de Aur” se va ocupa de academia unei echipe de tradiție
Tibor Selymes/ Foto: sportpictures.eu
Liga 2

Tibor Selymes a semnat Fostul component al „Generației de Aur” se va ocupa de academia unei echipe de tradiție

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 16:26
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 16:26
  • Tibor Selymes (55 de ani), fost component al „Generației de Aur”, este noul director tehnic al academiei celor de la Poli Iași.

Ultima dată antrenor la Știința Miroslava, Tibor Selymes a fost demis la mijlocul lunii aprilie 2024. La începutul acestui an, a devenit președinte de imagine al clubului New Diamonds Iași.

Acum, fostul fundaș lateral va face parte și din proiectul celor de la Poli Iași, formație care a retrogradat la finele sezonului trecut.

Alarmă falsă Care e situația lui Ștefan Baiaram după accidentarea din meciul cu Petrolul. Prognostic optimist
Citește și
Alarmă falsă Care e situația lui Ștefan Baiaram după accidentarea din meciul cu Petrolul. Prognostic optimist
Citește mai mult
Alarmă falsă Care e situația lui Ștefan Baiaram după accidentarea din meciul cu Petrolul. Prognostic optimist

Tibor Selymes, noul director al academiei celor de la Poli Iași

Anunțul a fost făcut de gruparea din Copou, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Academia de Fotbal Politehnica Iași face un pas important: numirea fostului internațional Tibor Selymes în funcția de Director Tehnic. Decizia marchează începutul unei transformări menite să ducă Academia la nivelul de Centru de Excelență regional și național, deschis copiilor, comunității și viitorului fotbalului românesc.

Născut pe 14 mai 1970, la Bălan, județul Harghita, Tibor Selymes este cetățean român, maghiar și belgian, un om al fotbalului european în adevăratul sens al cuvântului. Deține Licența UEFA PRO, cea mai înaltă calificare în antrenorat, și vine la Iași cu o experiență de peste 30 de ani în fotbal.

Cariera de fotbalist – un nume al Generației de Aur. Cu 46 de selecții la Naționala României, Tibor Selymes a reprezentat tricolorul la trei turnee majore: Campionatul Mondial 1994 (SUA), Campionatul European 1996 (Anglia), Campionatul Mondial 1998 (Franța).

A evoluat la echipe importante din România și Europa, printre care: FC Brașov, Dinamo București, Cercle Brugge, Standard Liege, Anderlecht și Apollon Limassol. Experiența acumulată în campionatele belgian și cipriot l-a format în spiritul disciplinei și al metodologiilor occidentale de pregătire.

După retragerea din activitate, Tibor Selymes și-a continuat cariera în fotbal ca antrenor și manager sportiv, activând la echipe de primă ligă din România, dar și în Ungaria și Cipru.

Experiența sa în fotbalul european îl recomandă ca lider și vizionar, capabil să implementeze cele mai bune practici în dezvoltarea tinerelor talente”, a anunțat Poli Iași, printr-un comunicat pe site-ul oficial.

Tibor Selymes: „Poli Iași trebuie să devină o casă a performanței”

Selymes a oferit și o primă reacție, după ce a semnat cu moldovenii.

„Am avut șansa să joc fotbal la cel mai înalt nivel, să fiu parte din Generația de Aur și să învăț din cele mai bune școli europene.

Acum, misiunea mea este să ofer copiilor din Iași oportunitățile pe care eu le-am avut și să construim împreună un model de academie care să inspire întreaga Românie.

Poli Iași trebuie să devină o casă a performanței, a disciplinei și a visurilor împlinite prin fotbal.

Fotbalul este o școală a vieții. Copiii care vin la academie nu învață doar să joace fotbal, ci și să muncească în echipă, să se disciplineze și să creadă în visurile lor.

Îmi doresc ca Academia de Fotbal Politehnica Iași să fie locul unde fiecare copil descoperă bucuria sportului și puterea de a deveni cea mai bună versiune a sa.

Cred în puterea fotbalului de a schimba vieți. La Iași, vom construi o academie modernă, în care pasiunea întâlnește disciplina, iar tehnologia accelerează progresul.

Vreau ca fiecare copil să aibă un drum clar de creștere, iar fiecare părinte să vadă în sport o investiție în viitor”, a spus Selymes, potrivit sursei citate.

46
de selecții a bifat Tibor Selymes la echipa națională a României în perioada 1992-1999

Planurile de viitor ale celor de la Poli Iași

Sub conducerea noului Director Tehnic, Academia va implementa o serie de proiecte strategice:

  1. Metodologia Poli Iași Academy – manual unitar de pregătire pentru toate grupele, inspirat din școala franceză de fotbal;
  2. Programul „Școala Portarilor” – primul proiect din România dedicat exclusiv pregătirii portarilor;
  3. Iași Youth Cup – turneu internațional de copii și juniori cu academii invitate din Franța, Belgia, Ungaria și alte țări europene;
  4. Academia Părinților – workshopuri și sesiuni de consiliere pentru părinți (nutriție, psihologie sportivă, sprijin educațional);
  5. Poli Digital Hub – introducerea tehnologiei AI pentru analiza performanței, scouting digital și profil individual pentru fiecare copil;
  6. Programul „10 Talente Poli Iași” – burse integrale pentru copiii cu potențial excepțional, indiferent de situația lor financiară;
  7. Liga Copiilor din Moldova – competiție regională ce implică școli și cluburi din întreaga regiune, consolidând Iașul ca pol fotbalistic.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Cupa României FRF a anunțat programul play-off-ului . Ce meciuri vor fi televizate și la ce ore se dispută
Cupa Romaniei
14:14
Cupa României FRF a anunțat programul play-off-ului. Ce meciuri vor fi televizate și la ce ore se dispută
Citește mai mult
Cupa României FRF a anunțat programul play-off-ului . Ce meciuri vor fi televizate și la ce ore se dispută
Kovacs, delegat în Liga Campionilor Ce meci va arbitra românul » Ce se întâmplă cu ceilalți „centrali” din România
Liga Campionilor
12:59
Kovacs, delegat în Liga Campionilor Ce meci va arbitra românul » Ce se întâmplă cu ceilalți „centrali” din România
Citește mai mult
Kovacs, delegat în Liga Campionilor Ce meci va arbitra românul » Ce se întâmplă cu ceilalți „centrali” din România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
liga 2 Poli Iasi tibor selymes director tehnic academia poli iasi
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
19:49
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share