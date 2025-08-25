Tibor Selymes a semnat Fostul component al „Generației de Aur” se va ocupa de academia unei echipe de tradiție

Tibor Selymes (55 de ani), fost component al „Generației de Aur”, este noul director tehnic al academiei celor de la Poli Iași.

Ultima dată antrenor la Știința Miroslava, Tibor Selymes a fost demis la mijlocul lunii aprilie 2024. La începutul acestui an, a devenit președinte de imagine al clubului New Diamonds Iași.

Acum, fostul fundaș lateral va face parte și din proiectul celor de la Poli Iași, formație care a retrogradat la finele sezonului trecut.

Tibor Selymes, noul director al academiei celor de la Poli Iași

Anunțul a fost făcut de gruparea din Copou, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Academia de Fotbal Politehnica Iași face un pas important: numirea fostului internațional Tibor Selymes în funcția de Director Tehnic. Decizia marchează începutul unei transformări menite să ducă Academia la nivelul de Centru de Excelență regional și național, deschis copiilor, comunității și viitorului fotbalului românesc.

Născut pe 14 mai 1970, la Bălan, județul Harghita, Tibor Selymes este cetățean român, maghiar și belgian, un om al fotbalului european în adevăratul sens al cuvântului. Deține Licența UEFA PRO, cea mai înaltă calificare în antrenorat, și vine la Iași cu o experiență de peste 30 de ani în fotbal.

Cariera de fotbalist – un nume al Generației de Aur. Cu 46 de selecții la Naționala României, Tibor Selymes a reprezentat tricolorul la trei turnee majore: Campionatul Mondial 1994 (SUA), Campionatul European 1996 (Anglia), Campionatul Mondial 1998 (Franța).

A evoluat la echipe importante din România și Europa, printre care: FC Brașov, Dinamo București, Cercle Brugge, Standard Liege, Anderlecht și Apollon Limassol. Experiența acumulată în campionatele belgian și cipriot l-a format în spiritul disciplinei și al metodologiilor occidentale de pregătire.

După retragerea din activitate, Tibor Selymes și-a continuat cariera în fotbal ca antrenor și manager sportiv, activând la echipe de primă ligă din România, dar și în Ungaria și Cipru.

Experiența sa în fotbalul european îl recomandă ca lider și vizionar, capabil să implementeze cele mai bune practici în dezvoltarea tinerelor talente”, a anunțat Poli Iași, printr-un comunicat pe site-ul oficial.

Tibor Selymes: „Poli Iași trebuie să devină o casă a performanței”

Selymes a oferit și o primă reacție, după ce a semnat cu moldovenii.

„Am avut șansa să joc fotbal la cel mai înalt nivel, să fiu parte din Generația de Aur și să învăț din cele mai bune școli europene.

Acum, misiunea mea este să ofer copiilor din Iași oportunitățile pe care eu le-am avut și să construim împreună un model de academie care să inspire întreaga Românie.

Poli Iași trebuie să devină o casă a performanței, a disciplinei și a visurilor împlinite prin fotbal.

Fotbalul este o școală a vieții. Copiii care vin la academie nu învață doar să joace fotbal, ci și să muncească în echipă, să se disciplineze și să creadă în visurile lor.

Îmi doresc ca Academia de Fotbal Politehnica Iași să fie locul unde fiecare copil descoperă bucuria sportului și puterea de a deveni cea mai bună versiune a sa.

Cred în puterea fotbalului de a schimba vieți. La Iași, vom construi o academie modernă, în care pasiunea întâlnește disciplina, iar tehnologia accelerează progresul.

Vreau ca fiecare copil să aibă un drum clar de creștere, iar fiecare părinte să vadă în sport o investiție în viitor”, a spus Selymes, potrivit sursei citate.

46 de selecții a bifat Tibor Selymes la echipa națională a României în perioada 1992-1999

Planurile de viitor ale celor de la Poli Iași

Sub conducerea noului Director Tehnic, Academia va implementa o serie de proiecte strategice:

Metodologia Poli Iași Academy – manual unitar de pregătire pentru toate grupele, inspirat din școala franceză de fotbal; Programul „Școala Portarilor” – primul proiect din România dedicat exclusiv pregătirii portarilor; Iași Youth Cup – turneu internațional de copii și juniori cu academii invitate din Franța, Belgia, Ungaria și alte țări europene; Academia Părinților – workshopuri și sesiuni de consiliere pentru părinți (nutriție, psihologie sportivă, sprijin educațional); Poli Digital Hub – introducerea tehnologiei AI pentru analiza performanței, scouting digital și profil individual pentru fiecare copil; Programul „10 Talente Poli Iași” – burse integrale pentru copiii cu potențial excepțional, indiferent de situația lor financiară; Liga Copiilor din Moldova – competiție regională ce implică școli și cluburi din întreaga regiune, consolidând Iașul ca pol fotbalistic.

