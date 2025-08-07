Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Vlad Rafailă și Otto Hindrich, la România U21 (FOTO: Sport Pictures)
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua

Publicat: 07.08.2025, ora 11:20
  • Betis Sevilla vrea să-l împrumute pe Vlad Răfăilă (20 de ani) de la Farul Constanța.
  • Portarul ar urma să evolueze pentru echipa secundă a clubului din La Liga.

Răfăilă a fost prezent în această vară la EURO U21, însă a rămas pe banca de rezerve în toate cele trei meciuri disputate de naționala de tineret a României, fiind preferați Răzvan Sava și Otto Hindrich.

Vlad Răfăilă, aproape de un împrumut la Betis B

Răfăilă n-a apucat să debuteze la Farul, însă a fost împrumutat în sezonul precedent la Lecce Primavera. A avut și momente bune, însă s-a remarcat și prin ieșiri bizare.

38 de meciuri
a adunat Răfăilă în poarta echipei Lecce Primavera. A încasat 53 de goluri și a terminat 9 partide fără gol primit

Lista de portari a clubului Betis a suferit multe modificări în acest an:

  • Rui Silva a plecat la Sporting Lisabona
  • Alvaro Valles și Pau Lopez au fost promovați la prima echipă
  • Fran Vieites nu mai este dorit la club
  • Guilherme a fost împrumutat la Real Valladolid.

Astfel, pe lista lui Javi Medina, noul antrenor al lui Betis Deportivo, a ajuns Răfăilă, scrie Sky Sports, informație confirmată și de un site dedicat clubului spaniol.

Echipa secundă a clubului din Sevilla evoluează în Primera RFEF, Liga 3 din Spania, și se bazează în prezent pe German Garcia (21 de ani) și Manuel Gonzalez (18 ani).

Răfăilă ar urma să meargă în Spania sub formă de împrumut, iar Betis va avea și opțiunea unui transfer definitiv.

Portarul a apucat să debuteze la seniori, însă nu pentru Farul, ci pentru Dunărea Călărași, într-o partidă de Cupa României cu Înainte Modelu, scor 4-1, în sezonul 2023/24.

