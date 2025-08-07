Sfaturi pentru Dan Petrescu Ioan Andone, fostul antrenor al CFR-ului care a învins Braga la ea acasă, dezvăluie rețeta victoriei

Ioan Andone, antrenorul care a condus CFR Cluj spre victoria istorică cu 2-0 la Braga, în grupele Ligii Campionilor 2012, rememorează acel meci și analizează șansele echipei lui Dan Petrescu în fața locului 4 din Portugalia.

Joi, 7 august, de la ora 19:30, CFR Cluj joacă pe teren propriu prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Europa League contra celor de la Sporting Braga, care se prezintă cu cel mai valoros lot din istoria clubului, evaluat la 173 de milioane de euro.

În exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Ioan Andone (65 de ani) oferă sfaturi, amintiri și un mesaj clar pentru Dan Petrescu și jucătorii săi: „Nu vă temeți. Puteți să-i bateți din nou!”.

CFR a câștigat și în Gruia, 3-1 cu Braga, prin hat-trick-ul lui Rui Pedro, cu portughezul Paulo Sergio pe bancă. Deși echipa a adunat 4 puncte în primele trei meciuri din UCL, cu Braga, Manchester United și Galatasaray, Andone a fost schimbat.

CFR a terminat grupa pe locul 3, peste Braga, și a continuat în Europa League.

Ioan Andone: „Aveți încredere! CFR este echipa care a învins de două ori Braga”

Domnule Andone, cum vedeți acest nou duel dintre CFR Cluj și Braga, după cele două victorii istorice din 2012?

CFR Cluj trebuie să aibă încredere, este echipa care a bătut-o de două ori pe Braga. Când eram eu antrenor la CFR, nu ne era deloc teamă. Aveam mulți portughezi în lot care cunoșteau bine fotbalul lusitan: Mario Felgueiras, Nuno Claro, Cadu, Camora, Rui Pedro, Ivo Pinto, Nuno Diogo și alții. Erau aduși de Jorge Costa, Dumnezeu să-l ierte! Toți știau cu cine avem de-a face. Am analizat bine Braga, iar Jose Peseiro, antrenorul lor de atunci, era foarte bun. Dar știam tot ce joacă. A contat enorm.

4 milioane de euro era cota de piață a portarului Mario Felgueiras, cel mai bine evaluat jucător din lotul lui CFR Cluj, sezonul 2012-2013. Cei mai scumpi de la Braga erau Rodrigo Lima, atacant, 11 milioane de euro, și Hugo Viana, milocaș, 8,5 milioane euro

Ce a făcut diferența în acel 2-0 de la Braga, de acum aproape 13 ani?

A fost un meci fantastic. Rafael Bastos a marcat ambele goluri, primul pe contraatac, al doilea după o acțiune individuală spectaculoasă, cu șut la colțul lung. Dar trebuie să recunosc că am avut și noroc. Braga a tras de 20 de ori la poartă, dar Felgueiras a fost într-o zi fantastică.

Ioan Andone, sfaturi pentru Dan Petrescu: „Important este să analizezi bine adversarul, nu cât valorează”

Cum i-ați motivat pe jucători?

Nu mi-a fost greu. Jucătorii au vrut demonstreze că au valoare și în Europa, după ce câștigaseră campionatul. Portughezii din lot voiau să arate că pot mai mult decât li s-a dat în țara lor. Victoria de la Braga ne-a dat încredere uriașă.

Acum, Braga vine cu cel mai scump lot din istoria clubului, 173 milioane de euro. CFR valorează 31 de milioane. Ar trebui să sperie asta?

(râde) Pe vremea mea nu ne uitam la sume. Gândeam doar că „suntem campioana României, deci suntem buni!”. Acum toată lumea vorbește despre bugete. Ok, Braga are jucători de milioane, dar bugetul nu joacă fotbal. Joacă tactica, organizarea, voința.

Acum și când jucăm cu echipe din Malta și Azerbaidjan spunem că au bugete bune. Prea mult se insistă pe aceste aspecte. Părerea mea este că, antrenorul trebuie să analizeze calitățile și punctele slabe ale adversarului, să-l studieze bine din punct de vedere tehnico-tactic. Dacă te gândești numai la milioanele adversarului zici: «.Băi, de ce dracului mai joc?» Ioan Andone

Vă spun eu că și în 2012 diferența era la fel de mare. Braga avea lot de 106,6 milioane de euro, iar CFR de 40,2 milioane.

Ți-am spus, nu m-au interesat niciodată lucrurile astea. Eu nu cred că în fotbal nu e vorba numai despre bugete sau de cotele jucătorilor, e vorba de cum reușești tu ca antrenor să așezi jucătorii pe teren și să-i faci să creadă în șansa lor. Banii sunt importanți, dar nu reprezintă totul. CFR poate să elimine Braga.

Aveți vreun sfat pentru Dan Petrescu?

Sunt convins că Dan Petrescu i-a analizat foarte bine. Ca antrenor important este să analizezi bine adversarul, nu să te uiți la cât valorează. Dan Petrescu trebuie să organizeze bine echipa și să câștige cu 1-0, așa cum îi place lui. Sunt convins că Petrescu va scoate maximum din ce poate echipa. CFR poate trece mai departe, dacă joacă inteligent și cu mult curaj.

„E șansa lui Luis Munteanu să arate ce poate în Europa”

Sunt meciurile acestea mai grele decât cele din 2012?

Clar. Atunci eram în grupe, era alt tip de presiune. Acum e eliminatoriu, două meciuri, greșești o dată și s-ar putea să fie gata. Important este ca CFR să nu ia gol acasă. Dacă marchează un gol sau două, au mari șanse să se califice. Eu zic că 2-0 e scor de calificare. Dar va fi greu, pentru că Braga are multă calitate. Totuși, presiunea mai mare este pe ei, au investit sume uriașe, iar o eliminare din Europa League n-ar fi bine pentru portughezi.

Luis Munteanu poate fi omul decisiv pentru CFR Cluj?

Da, are tot ce-i trebuie. E un atacant cu multă calitate. CFR l-a luat din Italia pe 2,3 milioane de euro, i-a oferit încredere. Acum trebuie să dea înapoi. Ar fi extraordinar să marcheze două-trei goluri în meciurile astea, să arate că merită 15 milioane, cât se cere pe el. E șansa lui să arate ce poate în Europa. Are potențial de națională, dar trebuie să-l confirme.

În schimb, Braga vine cu Pau Victor, atacant cumpărat de la Barcelona cu 12 milioane de euro…

Da, e un jucător interesant. Dar nu trebuie să ne sperie. Ce, dacă vine de la Barcelona? Și Chindia e asociată cu Barcelona, nu? (zâmbește ironic) Dan Petrescu știe ce are de făcut pentru a-l anihila, marcaj, dublaj, organizare. Dacă îl blochezi cum trebuie, nu te mai interesează cât costă.

Un mesaj pentru suporterii CFR-ului înaintea meciului?

Să fie alături de echipă! Să vină la stadion, să susțină, să creeze presiune. Echipa are nevoie de ei. CFR are o șansă reală. Nu contează cât valorează adversarul, contează cât de tare îți dorești tu să câștigi. Noi am arătat asta în 2012. Acum e rândul lor. Le țin pumnii din fața televizorului. Îmi pare nu că nu pot ajunge la Cluj.

3 titluri de campion al României a câștigat Ioan Andone ca antrenor: două cu CFR Cluj (2008, 2012) și unul cu Dinamo (2004). El mai are în palmares patru Cupe și două Supercupe ale României

