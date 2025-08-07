Amical cu bătaie între echipe din La Liga și Serie A VIDEO. S-au luat la pumni înainte de pauză » Un fotbalist și-a altoit colegul + Gafa arbitrului

- Amicalul dintre Betis Sevilla și Como s-a transformat într-un meci de box.
- Jucătorii celor două echipe din La Liga, respectiv Serie A și-au împărțit pumni în plin meci, înainte de pauză.
Spiritele s-au încins după două intrări dure din partea fotbaliștilor echipei italiene, iar portarul Alvaro Valles, intrat ca rezervă la Betis, a împins un adversar în timp ce încerca să recupereze mingea.
BETIS - COMO 2-3. Scandal monumental înainte de pauză: s-au luat la pumni
În prim-plan s-au aflat Pablo Fornals și Maximo Perrone: spaniolul și-a lovit adversarul cu pumnul în față, iar argentinianul a ripostat. Coechipierii au intervenit pentru a-i despărți. Și pentru a lovi și ei în stânga și în dreapta!
Cucho Hernandez a venit lansat și a încercat să lovească un jucător de la Como din săritură, însă pumnul său s-a oprit în falca lui Natan, coechipierul său.
Încăierarea s-a extins pe tot terenul, ajungând chiar și în zona tehnică, unde Cesc Fabregas, antrenorul italienilor, s-a ciocnit cu Rodrigo Riquelme, atacantul lui Betis.
Arbitrul, care inițial a privit ce se întâmplă în jurul său fără a interveni, a rezolvat situația eliminând doi jucători. Deși nu a fost implicat în conflict, Hector Bellerin a fost unul dintre fotbaliștii care au primit cartonaș roșu.
„Centralul” a rectificat eroarea după ce a fluierat finalul reprizei, iar cel sancționat a fost Fornals. Și Perrone a fost scos de pe teren.
Meciul propriu-zis s-a terminat cu scorul de 3-2 pentru Como. Golurile au fost marcate de Assane Diao ('4), Lucas Da Cunha ('36) și Ivan Azon Monzon ('90+2), respectiv Isco ('55, penalty) și Junior Firpo ('62).