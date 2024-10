Apelul lui Vlad Stancu  Înotătorul cere investiții în sport: „Niciodată nu e destul” + Ce spune despre „ghinionul” său de la JO 2024

Vlad Stancu (19 ani) a vorbit despre ghinionul său din această vară: a fost diagnosticat cu COVID-19 cu câteva zile înainte de Jocurile Olimpice de la Paris.

La fel ca David Popovici, înotătorul a cerut autorităților mai multe investiții în infrastructura sportivă.

Prezent în premieră la Jocurile Olimpice, Stancu a fost urmărit de ghinion. Din cauza COVID-19, a ratat calificarea în finala de la 800 de metri liber și nu a mai participat în seriile probei de 1500 metri liber.

Vlad Stancu cere investiții în sport: „Niciodată nu e destul”

Aflat la Gala Trofeelor Alexandrion, înotătorul a comentat declarațiile lui David Popovici, care a cerut autorităților mai multe investiții în sportul din România: „Are dreptate în ce a spus, știu că a dat foarte multe interviuri în acest fel. Nu vreau să mă bag eu în astfel de discuții, dar are dreptate. Niciodată nu e destul” .

Stancu spune că a reușit să treacă peste un an „provocator”, marcat de momentul dificil trăit la Paris.

„Anul acesta a fost un an destul de provocator, am avut foarte multe lucruri de făcut, am avut Bacalaureatul, a trebuit să mă antrenez și pentru Jocurile Olimpice, am avut și intrarea la facultate.

La Jocurile Olimpice, din păcate, am făcut COVID. Așa a fost să fie, a fost și asta o experiență, dar îi dăm mai departe. Acum am intrat la facultate, m-am mai liniștit și pot să mă apuc de antrenamente”, a declarat Vlad Stancu.

Tânărul înotător spune că perioada de după Jocurile Olimpice a fost grea din punct de vedere psihic și a mărturisit că a simțit frustrare după situația prin care a trecut în timpul competiției.

„După Jocurile Olimpice, au fost 1-2 săptămâni care au fost puțin mai grele psihic. A trebuit să îmi dau seama ce am făcut eu greșit, dar categoric nu am avut ce să fac, din cauza bolii. Acum sunt bine și sunt foarte bucuros că sunt sănătos și că pot să-mi fac antrenamentele cum mi-aș dori.