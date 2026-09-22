Dan Șucu, gest impresionant Robert Niță dezvăluie cum a fost ajutat de patronul Rapidului într-un moment dificil: „În ce zi să trimit avionul să vă ia de acolo?” +40 foto
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Diverse

Dan Șucu, gest impresionant Robert Niță dezvăluie cum a fost ajutat de patronul Rapidului într-un moment dificil: „În ce zi să trimit avionul să vă ia de acolo?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 14:34
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 15:02
  • Robert Niță (49 de ani), fostul atacant al Rapidului, a rememorat un moment dificil din viața sa când Dan Șucu (63 de ani), patronul giuleștenilor, i-a fost alături.
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Robert Niță este unul din apropiații familiei Șucu. La ultimul meci jucat de Rapid, scor 3-1 cu FC Argeș, acesta a fost surprins în timp ce se bucura alături de Dan Șucu, după primul gol al lui Andrei, fiul patronului, în Superliga.

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Robert Niță: „Domnul Şucu a fost alături de mine în momente grele”

În urmă cu două sezoane, Andreas, fiul lui Robert Niță, a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și a fost operat. A stat departe de teren mai bine de un an.

Acum, fostul atacant al Rapidului a dezvăluit că patronul Dan Șucu i-a fost alături în acele momente dificile.

„Nu e vorba de respect, este vorba despre familie. Când fiul meu, şi asta n-am cum să uit, domnul Şucu a fost alături de mine în momente grele şi atât… A fost singurul om care m-a sunat şi m-a ajutat.

Andreas e bine. A fost singurul om care m-a sunat şi mi-a spus să nu îmi fac nicio problemă. Cât va fi dânsul, Andreas nu va avea nicio problemă de intervenţie chirurgicală, recuperare, refacere, revenire pe teren, dacă va fi cazul.

Este un lucru care pentru mine a contat enorm. Ca să înţeleagă lumea, e vorba despre o intervenţie chirurgicală care se ridică la suma de 20.000 de euro.

Recuperarea durează şase luni, costă zilnic. Să ai o siguranţă şi când un astfel de om este lângă tine, e o garanţie”, a declarat Robert Niță, conform fanatik.ro.

FOTO. Momentul când Dan Șucu se îmbrățișează cu Robert Niță după ce fiul său, Andrei, a înscris cu FC Argeș

Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport
Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (40 imagini)

Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport
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Dan Șucu s-a asigurat că fiul lui Robert Niță are parte de toate condițiile necesare pentru a se recupera.

„N-ai nicio presiune. Sunt convins că indiferent când s-ar fi întâmplat domnul Şucu şi doamna Diana s-ar fi comportat la fel. Eram în Spania cu Andreas şi m-a întrebat când ne întoarcem. Când poate îndoi piciorul, cu ce ne întoarcem.

El mi-a spus: «Te rog să-mi zici când ai nevoie, în ce zi să trimit avionul să vă ia de acolo». Mai mult de atât ce poate face un om?”, a încheiat Robert Niță.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș 3-1

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