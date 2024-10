Lucescu, personaj-cheie  Zisis Vryzas, campion european, fost jucător și președinte la PAOK , analizează, pentru GOLAZO.ro, partida dintre greci și FCSB

Zisis Vryzas, 50 de ani, spune că o mare parte din meritul ascensiunii lui PAOK îi revine antrenorului Răzvan Lucescu.

Fostul atacant al naționalei Greciei, campioana europeană în 2004, avertiează asupra pericolului pe care-l reprezintă jucătorii ofensivi ai lui PAOK.

Meciul dintre PAOK și FCSB, contând pentru etapa a doua din Europa League, se va disputa în această seară, de la ora 22.00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Zisis Vryzas este unul dintre puținii oameni care cunosc clubul PAOK Salonic și din postură de jucător și de cea de conducător.

Fostul component al echipei naționale a Greciei care a furnizat una dintre marile surprize ale fotbalului european, câștigarea titlului continental în 2004, Vryzas știe ce înseamnă Răzvan Lucescu pentru clubul din Salonic.

După o carieră în care a trecut pe la Fiorentina, Celta Vigo și Torino, Vryzas s-a întors în Grecia.

Președinte al clubului, în 2009, la un an după ce se retrăsese din fotbal, chiar din tricoul celor de la PAOK, apoi director tehnic, Zisis e sincer când spune că formația lui Răzvan este alta decât pe vremea sa.

Zisis Vryzas: „Lucescu e personajul cheie”

E la fel de sincer și când recunoaște, cu ceva stânjeneală, că nu mai știe nimic notabil despre fotbalul românesc. A văzut meciul de la EURO 2024, cu Olanda. Atât.

Bună ziua, domnule Vryzas. În primul rând v-aș întreba în ce măsură s-a schimbat clubul PAOK din 2008, de când dvs. v-ați retras din activitate, și până acum?

Păi, cel mai important este faptul că s-a schimbat acționariatul. A venit domnul Savvidis, un grec de origine rusă, și a preluat PAOK. Acesta a fost un moment crucial în destinul clubului. El a reformat clubul. Din punct de vedere financiar, organizatoric, tot. Iar acum totul este top la PAOK. Facilitățile de antrenament, salarii, transferuri. Așa că aceste rezultate ale echipei, mai ales cele din ultimii ani, sunt rezultatul unei viziuni pe termen lung, al mai multor factori.

1,4 miliarde de euro este averea lui Ivan Savvidis, conform Forbes, fost parlamentar rus și simpatizant al lui Putin

Iar unul dintre cei mai importanți este Răzvan Lucescu?

Desigur. Fără nicio îndoială. Ba aș spune că el este personajul cheie. El îmbină toți factorii pentru a produce rezultate. Dar cred că și PAOK, așa cum a spus și el, l-a ajutat să ajungă la un nivel foarte înalt. E un tehnician de top acum și merită o carieră mare și îndelungată în fotbalul european.

Zisis Vryzas: „De la ei vine pericolul”

PAOK luptă, an de an, în campionat cu Olympiakos, Panathinaikos și AEK Atena. Am văzut și ce s-a petrecut în Champions League cu Real și Atletico Madrid. Această luptă din întrecerile interne se transformă într-un minus în competițiile europene?

Da, devine din ce în ce mai mare această problemă. Jucătorii sunt foarte obosiți. Nu neapărat acum, la început de sezon, dar sigur în câteva luni. Dar, pe de altă parte, fiecare club vreau să joace în cupele europene. Chiar și în cele mai mici. Vin bani de acolo, din bilete, de la TV, jucătorii se pot măsura cu alții, alte idei de joc. De asemenea, mai mulți oameni privesc aceste meciuri, așa că fotbaliștii pot ieși în evidență și prinde contracte mai bune. Pe de altă parte, cluburile au din ce în ce mai mulți jucători în lot. Pentru a face față în mai multe competiții. Aris Salonic, de exemplu, nu este în cupele europene și s-ar putea ca acesta să fie un mic avantaj pe care-l vor avea în campionat față de celelalte. Vor avea numai un meci pe săptămână.

135 de goluri a marcat PAOK Salonic, în toate competițiile, anul trecut

PAOK a început meciul cu o înfrângere, 1-3 la Istanbul, cu Galatasaray. Până în minutul 75 a fost egal, 1-1. Cum a jucat trupa lui Lucescu?

Foarte, foarte bine. Să fii egala lui Galata, pe terenul acesteia, 75 de minute, e important. Turcii au o echipă extrem de bună, cu jucători mari, de calitate. Să nu mai vorbim de bugete, pentru că ele nu sunt întotdeauna relevante. PAOK a fost o echipă compactă, cu răspunsuri la problemele pe care le puneau cei de la Galatasaray. Ritmul meciului a fost unul foarte ridicat, dar trupa lui Lucescu a rezistat. Apoi turcii au marcat golul doi, noi am atacat cu toate liniile pentru a egala, iar Icardi a mai înscris o dată, în prelungiri, pentru Galata. Am fost mândru de PAOK.

Spuneți-mi, domnule Vryzas, cine este omul care poate aduce cel mai mare pericol la poarta FCSB-ului în meciul din această seară? Taison, Chalov, Zivkovic?

N-aș putea spune. Știi de ce? PAOK-ul lui Răzvan Lucescu joacă un fotbal modern, total. Echipa are un vârf de atac și un număr 10, care e Konstantelias, care devine al doilea atacant. Dar ei muncesc mult și îi pun în poziții de a marca și pe extreme, Taison și Zivkovic. Dacă te uiți în statistica de anul trecut, cred că PAOK are cele mai multe goluri marcate, cred că 140. Iar cele mai multe le-au reușit fotbaliștii din jurul atacantului. Chiar și unul dintre mijlocașii defensivi e mai mereu prezent în careul advers. Deci pericolul pentru echipa română poate veni din mai multe părți.

6 goluri are golgheterul lui PAOK din campionat, mijlocașul Stefan Schwab

Zisis Vryzas: „România a avut fotbaliști extraordinari”

O să vă pun o întrebare delicată. Ce știți despre FCSB?

Nu prea multe, trebuie să recunosc. În afara lui Elias Charalambous, care mi-a fost coechipier (n.r. – chiar la PAOK Salonic), iar acum îmi e prieten, nu știu prea multe. Mai vorbesc cu Elias, știu că a făcut o treabă bună la FCSB. Îmi mai spune lucruri despre fotbalul de la voi, dar puține.

Despre patronul Gigi Becali nu vă zice nimic?

Nu, nu prea vorbim despre fotbal. Oricum știți voi mai multe decât mine (n.r. – râde). Să știi că Elias este o persoană foarte serioasă, dedicată meseriei. Și un antrenor foarte bun.

Ați jucat împotriva echipelor românești. Cum era nivelul atunci?

Cred că am evoluat împotriva celor de la Dinamo, când eram la Skoda Xanthi. Am pierdut, nu? (n.r. – scor general 8-4, sezonul 2006/2007) Așa cred. Echipă foarte bună. Mai ales la București nu am avut nicio șansă. Și la națională am jucat împotriva României. Fotbaliști extraordinari, ca Hagi, Popescu. Am îmbătrânit (n.r. – râde).

68 de selecții la echipa națională are Zisis Vryzas

Apropo de meciurile naționalelor, credeți că mai e posibil ca o altă echipă de talia Greciei să câștige un Campionat European, precum cel din 2004?

Să știi că nu aveam o echipă modestă. Zagorakis, Karagounis, Katsouranis, Charisteas, Lyberopoulos, Dellas... Da, cred că se poate. Nici noi nu am fost primii. Îți amintești că și Danemarca a reușit asta. Ai trei meciuri în grupă, din care poți pierde unul, apoi alte patru. Noi am avut doar trei. Optimi, semifinale și finală. Pentru echipele care nu au o istorie mare în spate e mai dificil, de acord, dar e posibil. Noi am crezut, mai ales după ce am învins Portugalia și am remizat cu Spania, în grupe, că putem. Și am reușit. Dar prima dată trebuie să ai încredere.

Există un alt moment mai frumos în cariera dumneavoastră?

Nu. Să fii cu tricoul țării tale pe tine și să ții în mâine un trofeu continental... Sentiment irepetabil.