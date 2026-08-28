Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Venus Williams revine în fața admiratorilor / IMAGO
Tenis

Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 09:15
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 10:01
  • În turul doi, am putea asista la un incredibil Gabriela Ruse (63 WTA) - Venus Williams (611 WTA). Care sunt condițiile
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Venus Williams are 46 de ani, dar încă nu pare pregătită să privească tenisul doar din tribună.

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Legenda americană va reveni pe teren la US Open, după ce a primit un wild card, iar tragerea la sorți i-a rezervat un duel care adaugă și mai multă culoare apariției sale la New York: o va întâlni pe Sofia Kenin (110 WTA), campioana de la Australian Open 2020 și fost număr 4 mondial. Duminică, 30 august, de la 18:00 (ora României).

Venus va intra din nou pe terenul pe care a scris o parte importantă din istoria tenisului. Nu mai este jucătoarea care, în urmă cu două decenii, speria orice adversară doar prin prezență. Dar simplul fapt că Venus, la 46 de ani, încă joacă un meci de simplu la New York este, în sine, un eveniment.

Wild card pentru campioana care nu vrea să dispară

Organizatorii i-au oferit americancei un wild card pentru tabloul principal. Inițial, un altul dintre locurile speciale fusese păstrat pentru sora ei, Serena Williams, însă aceasta a ales să nu participe la simplu, urmând să evolueze doar la probe de dublu. Ultimul wild card disponibil a fost acordat astfel Sofiei Kenin.

Iar sorții au decis: Venus și Kenin se vor întâlni în primul tur, într-un meci care pune față în față două generații, dar și două povești complet diferite.

Kenin are 27 de ani și un titlu de Grand Slam în palmares. În 2020, americanca a câștigat Australian Open și a ajuns până pe locul 4 mondial.

Venus are șapte titluri de Grand Slam la simplu, cinci la Wimbledon și două la US Open! Primul dintre ele a venit la Wimbledon, în 2000, cu mult înainte ca Sofia Kenin să devină profesionistă, în condițiile în care diferența de vârstă dintre cele două este de aproape două decenii.

Venus a fost lider mondial și a dominat tenisul feminin, alături de Serena, într-o perioadă în care surorile Williams însemnau putere, agresivitate și succese pe bandă rulantă.

Sezonul acesta, Venus Williams a evoluat sporadic în circuit. A jucat la Indian Wells și Miami, unde a fost eliminată din primul tur.

13 câștigătoare de Grand Slam pe teren

Venus nu este singurul motiv pentru care ediția US Open din acest an se anunță spectaculoasă.

Tabloul feminin de la New York adună șase foste campioane ale turneului și, în total, 13 jucătoare care au câștigat cel puțin un Grand Slam în carieră.

Turneul e transmis în România pe Eurosport și pe platforma de streaming HBO Max.

Cu cine joacă româncele

România are doar două reprezentante acceptate direct pe tabloul principal feminin al US Open 2026.

Sorana Cîrstea (17 WTA) o va întâlni în primul tur pe austriaca Julia Grabher (114 WTA). Partida este programată duminică, 30 august.

Iar Cîrstea vine după un sezon care i-a oferit deja unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei: la Roland Garros a ajuns până în sferturile de finală, pentru prima dată după 17 ani.

Gabriela Ruse are o misiune extrem de dificilă. Ea o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, a treia favorită a competiției. Dar, dacă trece de Pegula, poate ajunge să joace împotriva legendei americane Venus Williams în turul 2, dacă aceasta trece de Kenin!

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