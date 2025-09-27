Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Graham Potter/ Foto: IMAGO
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 17:36
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 17:36
  • Graham Potter (50 de ani) a fost demis de West Ham United.
  • „Ciocănarii” nu au stat mult pe gânduri și i-au găsit deja un înlocuitor. Detalii, în rândurile de mai jos.

Graham Potter a rezistat aproape nouă luni pe banca celor de la West Ham United. Tehnicianul englez preluase echipa la începutul acestui an, pe 9 ianuarie.

Graham Potter, demis de West Ham United

În cele 25 de meciuri pe banca „ciocănarilor”, Potter a înregistrat 6 victorii, 5 egaluri și 14 înfrângeri, iar oficialii clubului de pe London Stadium au decis că e timpul unei schimbări și l-au dat afară pe antrenorul de 50 de ani.

Decizia vine înainte de meciul pe care West Ham îl va disputa luni, de la ora 22:00, pe terenul celor de la Everton, în etapa a șasea din Premier League. Echipa londoneză ocupă locul 19 în clasament, cu doar 3 puncte.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

„West Ham United confirmă că antrenorul principal Graham Potter a părăsit astăzi clubul.

Rezultatele și performanțele din a doua jumătate a sezonului trecut și de la începutul sezonului 2025/26 nu au fost la înălțimea așteptărilor, iar consiliul de administrație consideră că este necesară o schimbare pentru a ajuta echipa să-și îmbunătățească cât mai rapid poziția în Premier League.

Clubul confirmă că antrenorul secund Bruno Saltor, antrenorii echipei principale Billy Reid și Narcis Pelach, antrenorul principal al portarilor Casper Ankergren și antrenorul portarilor Linus Kandolin au părăsit și ei clubul, cu efect imediat.

Consiliul de administrație dorește să le mulțumească lui Graham și staff-ului său tehnic pentru munca depusă în perioada petrecută la «Hammers» și le urează mult succes în viitor.

Procesul de numire a unui înlocuitor este în curs de desfășurare. Clubul nu va face alte comentarii în acest moment”, a anunțat West Ham pe pagina de Facebook.

Demiterea lui Potter vine la doar o săptămână, după ce fanii lui West Ham au protestat la adresa conducerii înaintea partidei cu Crystal Palace, pierdută cu 1-2.

  • Ostersund, Swansea, Brighton și Chelsea sunt echipele pe care Potter le-a mai antrenat de-a lungul carierei.

Nuno Espirto Santos l-a înlocuit pe Potter

West Ham l-a prezentat deja pe Nuno Espirito Santo (51 de ani), care a fost demis de Nottingham Forest, la începutul acestei luni, după doar trei etape din Premier League.

Rio Ave, Valencia, FC Porto, Wolverhampton, Tottenham și Al-Ittihad sunt celelalte echipe conduse de-a lungul carierei de Nuno Espirito Santo

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
