Ce se întâmplă cu Dennis Man? Peter Bosz clarifică situația românului  de la PSV: „Așa e când vii din Italia”

Peter Bosz (61 de ani), antrenorul lui PSV, a vorbit despre situația lui Dennis Man (27 de ani).

a vorbit despre situația lui Dennis Man (27 de ani). Internaționalul român a evoluat în doar trei partide pentru echipa din Eindhoven, la ultimele două meciuri din campionatul intern fiind rezervă neutilizată.

Transferat în această vară de PSV, de la Parma, în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro, Dennis Man încă nu a confirmat în Țările de Jos.

Peter Bosz, despre Dennis Man: „Are nevoie de timp de adaptare”

Tehnicianul vicecampioanei Olandei a transmis că românul încă mai are nevoie de timp pentru a se acomoda cu fotbalul din Eredivise.

„Jucătorii au mereu nevoie de timp pentru a se adapta la un club nou. Asta e experiența mea. Când vii din Italia (n.r. - ca Man), cu un anumit mod de a te antrena și de a juca fotbal, ai nevoie de timp pentru a te adapta”, a declarat Peter Bosz, citat de studio040.nl.

100 de minute a adunat Dennis Man în tricoul lui PSV

Peter Bosz, indecis înaintea partidei cu Excelsior

Atacantul Ruben van Bommel (21 de ani) a ieșit accidentat în minutul 40 al derby-ului cu Ajax, 2-2, din etapa trecută. Bosz nu s-a decis încă cine va ocupa locul lăsat liber de jucătorul olandez.

„Ivan Perisic ar putea juca pe aripa stângă, în timp ce Couhaib Driouech și Dennis Man ar putea evolua și ei acolo. Deși acesta din urmă nu pare a fi un candidat pentru un loc de titular, deocamdată.

Cea mai logică soluție este Asmir Bajraktarevic. Bosniacul în vârstă de 20 de ani a jucat deja mai multe meciuri în acest sezon și a făcut o impresie bună”, notează omroepbrabant.nl

„El și Driouech au în prezent un avantaj. Man încă mai are nevoie de ceva timp de adaptare”, a spus Bosz, potrivit sursei citate anterior

Echipă probabilă a celor de la PSV pentru meciul de sâmbătă cu Excelsior:

Kovar - Mauro Júnior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine - Schouten, Veerman, Til - Bajraktarevic, Pepi, Perisic

Dennis Man a fost trecut de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară de jucători pentru meciurile naționalei cu Moldova și Austria.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport