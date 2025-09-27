„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”

Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, a avut noi cuvinte de laudă la adresa atacantului brazilian Caio Ferreira (24 de ani).

Caio a fost transferat de FC Argeș în această vară de la FC Bălți, echipă din primul eșalon al Republicii Moldova. Și a ajutat gruparea piteșteană să ajungă pe locul 2 în Superliga, cu 22 de puncte după 11 etape.

Dani Coman, despre Caio: „Este un jucător brazilian atipic”

Președintele celor de la FC Argeș a vorbit la superlativ despre vârful care a fost decisiv în victoria alb-violeților, 1-0 cu Hermannstadt. Brazilianul a contribuit la 6 goluri în acest sezon: a marcat de 3 ori și a livrat 3 pase decisive.

„Pentru mine, toți sunt cei mai buni și cei mai frumoși. Caio este un jucător brazilian atipic.

Înainte de antrenament vine pentru prevenție, face exerciții, după antrenament la fel. E senzațional, un băiat de grup, care va crește mai mult.

Mie îmi place mult. Sunt rari jucătorii ca el, cu tehnica lui. Face și faza de apărare, e și meritul lui Bogdan Andone. Noi suntem pregătiți indiferent de ce se va întâmpla în iarnă.

Avem puterea să ținem orice jucător, dar orice jucător e transferabil la prețul dorit de noi. Mie nu mi-e teamă și nu voi fi surprins de ofertele pe care le vom avea”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Întrebat despre un posibil transfer al lui Caio, în iarnă, Dani Coman a răspuns:

„Orice jucător de la FC Argeș este de vânzare la prețul corect”.

550.000 de euro este cota lui Caio, potrivit transfermarkt.ro

Caio, pictat pe o clădire din Brazilia

În urma prestațiilor foarte bune de la FC Argeș, Caio a ajuns să fie un idol pentru locuitorii din orașul natal, Niteroi.

Jucătorul brazilian a fost pictat pe una dintre clădirile orașului, devenind un simbol și o sursă de inspirație pentru comunitatea locală.

Alături de imaginea lui Caio stă următoarea frază: „Când timpul va fi potrivit, Eu, Domnul voi face să se întâmple!” (Isaia 60:22).

FC Argeș a postat imagini pe Facebook.

„La mii de kilometri distanță, în Niterói, un mic oraș pe care brazilienii îl numesc Cidade Sorriso, zidurile spun o poveste scrisă în alb și violet.

Dacă pe români i-a cucerit prin reprezentațiile sale și prin fotbalul jucat cu zâmbetul pe buze, atitudine firească pentru cineva venit din Orașul Zâmbetelor, pe brazilienii din Niterói i-a câștigat cu povestea sa.

Caio a devenit un simbol și o sursă de inspirație pentru comunitatea locală. Grație lui, în zilele de meci ale Argeșului, străzile din cartierul său natal se îmbracă în alb și violet.

Nu vom ști niciodată câți brazilieni s-ar fi îndrăgostit de FC Argeș dacă l-ar fi văzut la Guadalajara pe Dobrin și fentele sale. Ceea ce știm însă este că, prin muncă și prin dragoste pentru fotbal, Caio a reușit să clădească o punte neașteptată între două lumi atât de îndepărtate.

Felicitări, Caio! Continuă să muncești și să iubești fotbalul”, a transmis clubul piteștean.

