Răzvan Lucescu da, Edi ba PAOK s-a calificat dramatic în play-off-ul Europa League » Victoria obținută de Legia lui Iordănescu, insuficientă

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 1-0 la general, după prelungiri, cu Wolfsberger.

Legia Varșovia, pregătită de Edi Iordănescu, a câștigat returul „dublei” cu AEK Larnaca, însă a fost eliminată și continuă în Conference League.

Numărul românilor participanți în Europa League a scăzut după seara de joi, însă sunt și conaționali care au ținut steagul sus.

WOLFSBERGER - PAOK 0-1 , după prelungiri. Răzvan Lucescu, în play-off -ul Europa League

După 0-0 în Grecia, PAOK a avut o misiune dificilă în Austria, pe terenul lui Wolfsberger. echipă care a terminat sezonul precedent la doar trei puncte în spatele campioanei Sturm Graz.

Gazdele au avut ocaziile mai importante în prima repriză, PAOK a dominat în partea secundă, însă echilibrul s-a menținut după 90 de minute și a fost nevoie de prelungiri pentru a stabili câștigătoarea.

Unicul gol al „dublei” a fost marcat de Mady Camara (28 de ani), în minutul 115.

Wolfsberger a cerut un penalty în minutul 120, pentru un posibil fault, însă arbitrul a considerat că duelul a fost corect și a lăsat jocul să continue.

PAOK se va duela pentru un loc în faza principală din Europa League cu Rijeka, după ce echipa din Croația a trecut cu 4-3 la general de Shelbourne (Irlanda).

Legia Varșovia - AEK Larnaka 2-1 ( 1-4 în tur). Edi Iordănescu merge în Conference League

Înfrângerea drastică suferită în tur, 1-4 în Cipru, nu le-a lăsat prea multe șanse elevilor lui Edi Iordănescu pentru returul din Polonia.

Cu toate acestea, Legia a început excelent meciul, a condus cu 2-0 grație golurilor înscrise de Nsame ('11) și Rajovic ('16) și s-a apropiat la un singur gol la general.

În minutul 45, Angielski a marcat pentru AEK Larnaca, însă golul a fost anulat pentru un fault. Antrenorul român a protestat și a fost avertizat cu un cartonaș galben.

Legia nu a reușit să mențină același ritm și în repriza secundă, iar gruparea din Cipru a înscris prin Djordje Ivanovic ('52).

Deși oaspeții au rămas în inferioritate numerică după ce Gnali ('72) a încasat al doilea cartonaș galben, Legia nu a mai marcat și a fost eliminată.

Echipa poloneză „pică” în Conference League și va juca în play-off cu învingătoarea din „dubla” Hibernian (Scoția) - Partizan (Serbia). După 0-2 în tur, echipa din Belgrad a învins cu 3-1 în deplasare și a împins confruntarea în prelungiri.

