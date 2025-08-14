„Mă bucur că le-am închis gura!” Politic susține că s-a confruntat cu „înjurături și comentarii rasiste” în Kosovo + Ce spune despre Aberdeen

DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Dennis Politic (25 de ani) susține că fanii kosovari l-au înjurat și i-au adresat comentarii rasiste: „Mă bucur că le-am închis gura”.

David Miculescu (24 de ani) speră ca această victorie să o ajute pe FCSB să revină la forma din sezonul precedent.

Intrat pe teren în minutul 78, Politic a marcat primul său gol într-o competiție europeană în minutul 85. A preluat spectaculos la marginea careului, a amețit un adversar și a înscris cu un gol lângă bară.

DRITA - FCSB 1-3 ( 2-3 în tur). Dennis Politic: „Mă bucur că le-am închis gura”

„O victorie foarte importantă, asta am căutat și am obținut, asta e cel mai important, nu conta atât de mult jocul cât conta rezultatul. Mă bucur că am obținut victoria și am marcat primul meu gol în Europa.

E foarte important, o bucurie mare, a fost o perioadă destul de grea până acum, și pentru mine și pentru echipă. Sper ca acesta să fie punctul de cotitură, să ne revenim, să începem să legăm victoriile și mă bucur foarte mult, sunt fericit.

Ne-am atins obiectivul, suntem în play-off-ul de Europa League, ne dă și moral pentru derby-ul cu Rapid.

Începem să ne intrăm în mână, să ne intrăm în formă, să ne legăm mai bine, a fost o perioadă grea, din câte am văzut nici sezonul trecut nu au început prea bine și după au câștigat campionatul, sper să se repete istoria și sezonul acesta.

Am intrat foarte motivați, știam că va fi un meci greu, că kosovarii sunt răi, agresivi, am încercat să fim mai buni decât ei și pe partea fizică.

A fost la un moment dat, când mă încălzeam pe bancă, la marginea terenului, am auzit o grămadă de înjurături, comentarii rasiste, cum ne fac toți prin Europa. Mă bucur că le-am închis gura și că am obținut victoria.

Am stat puțin cu emoții la 2-1, când au dat golul și a sărit tribuna în aer, dar mă bucur că am avut caracter și am scos-o la capăt.

Moral foarte bun, jucăm din trei în trei zile, avem un staff foarte profesionist, știu ce trebuie să ne facă pentru meciul de duminică”, a spus Politic la Pro Arena.

David Miculescu: „Începem ușor-ușor să ne revenim”

Miculescu a marcat pentru 2-0 în minutul 18, după ce a primit mingea în careu de la Bîrligea.

„Ne-am așteptat să fie un meci greu, am văzut că au suporteri, au venit la meci, am jucat pe un teren foarte greu, dar am vorbit înainte de meci că ne vom face meciul ușor dacă vom înscrie repede, moralul lor va scădea.

A venit golul în minutul 1, apoi am condus cu 2-0, am intrat bine la pauză, după au reușit ei să înscrie, dar a fost eliminarea după faultul la Olaru, s-a luat roșu, am înscris golul 3 și ne-am făcut meciul ușor.

E un gol important, îmi dă moral, ne gândim și la meciul din campionat, unde sperăm să câștigăm și să reîncepem drumul pe care l-am avut.

Mă bucur pentru Dennis că a reușit să înscrie, va avea un moral bun, Darius și-a revenit, avem nevoie de el și de restul jucătorilor, Dawa va reveni și el.

Fizic da, moral începem ușor-ușor să ne revenim, dar suntem obișnuiți să jucăm din trei în trei zile”, a spus Miculescu la Pro Arena.

„Aberdeen, o adversară accesibilă”

FCSB se va duela pentru un loc în faza principală din Europa League cu Aberdeen. Politic crede că echipa bucureșteană pleacă cu prima șansă.

„Suntem la o rundă, două meciuri cu o echipă bună, dar foarte accesibilă din punctul meu de vedere. Băieții au trecut în sezoanele trecute de echipe mult mai grele și cred că vom da totul pentru a intrat în Europa League.

Aberdeen e o echipă bună, dar trebuie să mergem foarte încrezători, cred că vom putea intra fără probleme în Europa League. Trebuie să muncim, să fim modești, dar e un adversar accesibil”, a mai spus Politic.

Și Miculescu a vorbit despre adversara din play-off-ul Europa League.

„Am văzut meciul lor cu Celtic, o echipă bună, dar zic că dacă ne facem treaba și facem ce am lucrat la antrenamente, nu vom avea probleme.

Măcar să ne calificăm în Europa League, sunt echipe bune, sezonul trecut am avut un sezon de poveste, sperăm ca și în play-off să câștigăm cele două meciuri”.

Primul meci cu Aberdeen va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

