FCSB, tricou inedit FOTO. Echipamentul campioanei României, modificat de legea din Kosovo la returul cu Drita

Drita - FCSB. Campioana României joacă fără sponsorul principal pe tricou la Priștina

Așa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri în ultima perioada, FCSB a fost nevoită și în Kosovo să renunțe la logo-ul companiei Betano.

DRITA - FCSB. Campioana României, fără Betano pe piept

Jocurile de noroc sunt interzise în Kosovo , astfel că echipamentul celor de la FCSB a suferit modificări la meciul cu Drita.

Pe piepturile fotbaliștilor lui Charalambous nu a mai apărut nimic în Kosovo. O premieră în acest an.

Roș-albaștrilor le-a fost interzis să folosească emblema sponsorului și la meciul cu Olympique Lyon din optimile ediției din sezonul precedent al Europa League.

Atunci, pe tricouri a apărut textul „Play responsibly” (Jucați responsabil), o campanie prin care pariorii sunt îndemnați să nu abuzeze de jocurile de noroc.

În Andorra, la returul „dublei” cu Inter d'Escaldes, a fost imprimată sigla Kaizen Foundation, organizația caritabilă a companiei Kaizen Gaming, care deține și Betano.

Ce urmează pentru FCSB

Dacă va elimina Drita, campioana României va întâlni Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League.

Acolo, roș-albaștrii ar da peste Differdange, după ce echipa din Luxemburg a trecut de Levadia Tallin (Estonia) după prelungiri, 5-4 la general.

