Speriați de rachete WWE ia în calcul  să mute marele eveniment  programat în Arabia Saudită

WWE ia în calcul să mute evenimentul Crown Jewel, programat pe 7 noiembrie la Riad, în Arabia Saudită, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

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Sâmbătă, rebelii Houthi au lansat un atac asupra aeroportului „Regele Khalid” din Riad, în urma căruia 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 309 au fost rănite. Lucrurile nu s-au oprit aici.

Luni, meciul lui Al Nassr, formație la care este legitimat Cristiano Ronaldo, din Liga Campionilor Asiei a început cu o oră întârziere, pe fondul unei alerte de securitate la Riad. O rachetă balistică lansată spre capitala Arabiei Saudite ar fi fost interceptată și distrusă.

WWE ia în calcul să mute evenimentul programat în Arabia Saudită

Toate aceste evenimente au stârnit îngrijorări în culisele WWE, în perspectiva show-ului Crown Jewel, programat la Riad pe 7 noiembrie.

În ultimele două săptămâni, preocupările legate de siguranța evenimentului au devenit tot mai mari în cadrul companiei.

În plus, Departamentul de Stat al SUA a emis recent o alertă de călătorie de nivel 3 pentru Arabia Saudită, îndemnând cetățenii americani să își reconsidere deplasările în regat din cauza riscurilor potențiale, scrie sportskeeda.com.

În acest moment, Riad rămâne principala opțiune pentru găzduirea evenimentului, însă oficialii WWE analizează și posibilitatea mutării show-ului într-un oraș din SUA.

Riyadh is still the plan for Crown Jewel, although there is a backup city in the US that is on the table. - Bryan Alvarez (@WONF4W) https://t.co/njOzD6VuMn — Wrestle Features (@WrestleFeatures) October 13, 2026

Prima ediție Crown Jewel a avut loc la Riad, în 2018, în urma parteneriatului pe 10 ani încheiat de WWE cu guvernul Arabiei Saudite.

Cu excepția ediției din 2025, organizată în Perth, Australia, toate celelalte ediții ediții s-au desfășurat în regat. Show-ul n-a avut loc în 2020 pe perioada pandemiei de COVID-19.

450 de milioane de dolari ar fi valoarea estimata a contractului dintre WWE și Arabia Saudit, potrivit presei din SUA

În 2027, WWE va organiza WrestleMania la Riad. Cel mai așteptat eveniment din wrestling va ajunge la cea de-a 43-a ediție.

Două meciuri confirmate pentru Crown Jewel

Indiferent dacă show-ul va avea loc în Arabia Saudită sau va fi mutat în SUA, WWE are două meciuri bătute în cuie:

Roman Reigns (campion mondial la categoria grea) vs. Sami Zayn (campion WWE)

Liv Morgan (campioana mondială feminină) vs. Chelsea Green (campioana feminină WWE)

Evenimentul se va vedea și în România pe Netflix.

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