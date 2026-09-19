„Este foarte stresat”  Ce îl nemulțumește pe Arnold Garita la FCSB: „Am vorbit cu el” » Va fi cumpărat definitiv? +51 foto
Arnold Garita
Superliga

„Este foarte stresat” Ce îl nemulțumește pe Arnold Garita la FCSB: „Am vorbit cu el” » Va fi cumpărat definitiv?

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 18:53
  • Florin Vulturar, impresarul lui Arnold Garita (31 de ani) de la FCSB, a dezvăluit că atacantul este dezamăgit din cauză că nu a reușit să se impună până acum la echipa roș-albastră.
  • Acesta a vorbit și despre situația contractuală a lui Garita.
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Garita a ajuns la FCSB pe 20 august, sub formă de împrumut până la finalul anului de la Shenzhen Juniors, formație din liga a doua chineză. Gruparea roș-albastră are opțiunea de a-l păstra definitiv.

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Florin Vulturar, despre Arnold Garita: „El e stresat că nu marchează”

Arnold Garita a jucat deja în 5 meciuri pentru FCSB, dar nu a reușit să marcheze un gol. A înscris în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, dar reușita sa a fost anulată pentru un fault în atac.

Florin Vulturar a dezvăluit că atacantul camerunez este îngrijorat din cauza faptului că nu a reușit să se impună până acum la FCSB.

„Lui Garita îi lipsește golul în momentul de față. Am vorbit cu el zilele trecute. Este foarte stresat că nu a marcat, dar i-am zis să stea liniștit.

Ultimul meci (n.r. cu Petrolul, 2-2) nu l-am văzut, dar am înțeles că a jucat foarte bine. El e stresat că nu marchează, dar eu cred că este o chestiune de timp”, a declarat Vulturar, potrivit fanatik.ro.

307 minute
a adunat Arnold Garita în cele 5 meciuri jucate pentru FCSB

Impresarul lui Garita a mai precizat că atacantul ar mai putea rămâne la echipa roș-albastră și după încheierea împrumutului.

„Eu zic că Garita o să fie un jucător important, iar în iarnă s-ar putea discuta despre un alt contract. Încă nu s-a discutat nimic pentru că a fost agitație mare cu toate aceste transferuri, cu venirea lui Drăguș… în următoarea perioadă se va discuta și cu Garita”.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, partidă în care Garita a bifat 79 de minute

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

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Meciurile în care Arnold Garita a jucat pentru FCSB:

  • 0-1 cu CFR Cluj, în Superliga - 12 minute jucate
  • 1-3 cu UTA Arad, în Superliga - 45 de minute jucate
  • 5-0 cu FC Argeș, în Cupa României - 82 de minute jucate
  • 1-2 cu Dinamo, în Superliga - 79 de minute jucate
  • 2-2 cu Petrolul, în Superliga - 89 de minute jucate

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