Adrian Mihalcea, descătușat VIDEO + FOTO. A devenit lider de galerie după victoria cu Sepsi +26 foto
Adrian Mihalcea/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Adrian Mihalcea, descătușat VIDEO + FOTO. A devenit lider de galerie după victoria cu Sepsi

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 18:37
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 18:39
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UTA a dominat autoritar partida cu Sepsi și și-a creat numeroase ocazii de gol: 28 de șuturi spre poarta covăsnenilor, dintre care 9 au fost cadrate.

Golul izbăvitor a venit însă abia în prelungirile duelului, spre bucuria lui Adrian Mihalcea, care a sprintat de pe banca tehnică pentru a sărbători alături de elevii săi.

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UTA ARAD - SEPSI 1-0. Adrian Mihalcea, lider de galerie

La finalul partidei, jucătorii au mers la galerie pentru a celebra victoria, iar Adrian Mihalcea a devenit, pentru câteva momente, liderul suporterilor arădeni.

Totul a fost făcut public de UTA prin intermediul unui videoclip postat pe pagina de Facebook a clubului.

Clubul arădean a publicat și o serie de fotografii care surprind descătușarea tehnicianului de la UTA.

„Un antrenor fericit”, este mesajul care însoțește imaginile.

Pentru UTA, victoria cu Sepsi a fost doar a treia din acest sezon din Superliga. Arădenii mai câștigaseră cu FCSB, scor 3-1, în etapa #7, și cu Csikszereda, 1-0, în etapa #8.

În acest moment, formația antrenată de Adrian Mihalcea ocupă provizoriu locul 10, cu 12 puncte.

După pauza internațională, arădenii vor da piept cu FC Botoșani, într-o partidă programată pe 10 octombrie, de la ora 17:15.

FOTO. Golul marcat de Dorobanțu în meciul cu Sepsi

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (12).jpg
Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (12).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (1).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (2).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (3).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (4).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (5).jpg
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