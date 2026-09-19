Adrian Mihalcea, descătușat VIDEO + FOTO. A devenit lider de galerie după victoria cu Sepsi

UTA ARAD - SEPSI 1-0. Adrian Mihalcea (50 de ani) a devenit lider de galerie după victoria elevilor săi.

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UTA a dominat autoritar partida cu Sepsi și și-a creat numeroase ocazii de gol: 28 de șuturi spre poarta covăsnenilor, dintre care 9 au fost cadrate.

Golul izbăvitor a venit însă abia în prelungirile duelului, spre bucuria lui Adrian Mihalcea, care a sprintat de pe banca tehnică pentru a sărbători alături de elevii săi.

UTA ARAD - SEPSI 1-0 . Adrian Mihalcea, lider de galerie

La finalul partidei, jucătorii au mers la galerie pentru a celebra victoria, iar Adrian Mihalcea a devenit, pentru câteva momente, liderul suporterilor arădeni.

Totul a fost făcut public de UTA prin intermediul unui videoclip postat pe pagina de Facebook a clubului.

Clubul arădean a publicat și o serie de fotografii care surprind descătușarea tehnicianului de la UTA.

„Un antrenor fericit”, este mesajul care însoțește imaginile.

Pentru UTA, victoria cu Sepsi a fost doar a treia din acest sezon din Superliga. Arădenii mai câștigaseră cu FCSB, scor 3-1, în etapa #7, și cu Csikszereda, 1-0, în etapa #8.

În acest moment, formația antrenată de Adrian Mihalcea ocupă provizoriu locul 10, cu 12 puncte.

După pauza internațională, arădenii vor da piept cu FC Botoșani, într-o partidă programată pe 10 octombrie, de la ora 17:15.

FOTO. Golul marcat de Dorobanțu în meciul cu Sepsi

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