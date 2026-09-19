Eliminat după 9 minute FOTO: Intrare criminală în CFR Cluj - FC Botoșani » Arbitrul arătase inițial doar cartonașul galben

CFR Cluj - FC Botoșani. Răzvan Creț (20 de ani), fundașul stânga al moldovenilor, a fost eliminat în minutul 9 al partidei după un fault dur asupra lui Christopher Braun (35 de ani).

Inițial, arbitrul Iulian Călin i-a arătat cartonașul galben lui Creț, dar a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR.

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În minutul 6 al meciului din Gruia, Răzvan Creț a primit o pasă pe stângă, dar apărătorul de la FC Botoșani și-a prelungit prea mult mingea după o preluare ratată.

FOTO. Eliminarea lui Răzvan Creț după faultul dur asupra lui Braun

Braun a fost mai rapid și a recuperat mingea, dar a fost faultat de Creț. Jucătorul de la FC Botoșani și-a călcat pe picior adversarul, în zona gambei.

Fundașul de la CFR Cluj s-a prăbușit pe gazon și a acuzat dureri mari la picior. După ce a primit îngrijiri din partea medicilor, Braun și-a revenit și a putut continua partida. Creț și-a cerut scuze pentru intrarea sa, dar nu a fost iertat de arbitru.

Iulian Călin i-a arătat inițial cartonașul galben acestuia. Arbitrul și-a schimbat decizia câteva momente mai târziu după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Călin a anulat cartonașul galben arătat lui Creț și l-a eliminat direct pe fundașul oaspeților. Acesta nu a protestat și, în drum spre vestiare, a fost consolat de Mario Camora, căpitanul de la CFR Cluj.

Pentru Răzvan Creț a fost cea de-a 6-a apariție din acest sezon pentru FC Botoșani.

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