Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!" » Cu ce se ocupă
Ze Roberto. Foto: Instagram, @zeroberto
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă

Ionuț Cojocaru
Publicat: 09.09.2025, ora 11:31
  • Ze Roberto (51 de ani), fostul internațional brazilian care s-a retras în 2017, arată mai bine ca oricând.
  • A jucat pentru cluburi precum Real Madrid, Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și a câștigat, printre altele, Liga Campionilor.

După retragere, fostul fotbalist și-a construit o carieră ca antrenor personal și promovează un stil de viață sănătos, fără fumat, alcool sau alimente nesănătoase, conform thesun.co.uk.

Ze Roberto are o formă fizică spectaculoasă la 51 de ani

Rezultatul este un corp sculptat, care i-a făcut pe mulți fani să afirme că ar putea reveni oricând pe teren.

Popularitatea sa online este în continuă creștere: Ze Roberto are peste 3,1 milioane de urmăritori pe Instagram, iar cele mai recente imagini, surprinse în timpul unei alergări pe străzile din Copacabana, Rio de Janeiro, au adunat peste 135.000 de aprecieri.

Ze Roberto (51 de ani) a devenit antrenor personal. Foto: Instagram, @zeroberto
Ze Roberto (51 de ani) a devenit antrenor personal. Foto: Instagram, @zeroberto

Ze Roberto (51 de ani) a devenit antrenor personal. Foto: Instagram, @zeroberto Ze Roberto (51 de ani) a devenit antrenor personal. Foto: Instagram, @zeroberto Ze Roberto (51 de ani) a devenit antrenor personal. Foto: Instagram, @zeroberto Ze Roberto (51 de ani) a devenit antrenor personal. Foto: Instagram, @zeroberto Ze Roberto (51 de ani) a devenit antrenor personal. Foto: Instagram, @zeroberto
Comentariile fanilor nu au întârziat să apară: „Ești un adevărat monstru”, „Exemplar!” sau „Mai în formă decât un jucător tânăr din Serie A, un adevărat exemplu”.

Alții s-au întrebat de ce s-a retras dacă se menține atât de bine, iar un fan i-a transmis direct: „Omule, antrenează-l pe Neymar!”

Unii fani au spus că seamănă cu Blade, celebrul personaj interpretat de Wesley Snipes în seria de filme cu același nume.

Cariera lui Ze Roberto

Fostul fundaș stânga brazilian Ze Roberto a disputat peste 800 de meciuri de-a lungul carierei, evoluând atât pe postul său de bază, cât și ca mijlocaș de creație.

Și-a început drumul la Portuguesa, unde s-a remarcat rapid și a atras atenția marilor cluburi.

În 1997 a ajuns la Real Madrid, pentru care a bifat 21 de partide și unde și-a trecut în palmares titlul de campion al Spaniei (1996-1997) și Liga Campionilor (1997-1998).

S-a consacrat în fotbalul european la Bayer Leverkusen, formație cu care a jucat finala Ligii Campionilor din 2002, pierdută cu 2-1 chiar în fața madrilenilor.

Sezonul următor, a fost transferat de Bayern Munchen pentru 9,5 milioane de euro, club alături de care a cucerit patru titluri de campion al Germaniei și patru Cupe ale Germaniei.

Cariera sa bogată a mai inclus echipe precum Santos, Hamburg, Al-Gharafa, Grêmio și Palmeiras, unde a pus punct carierei sale în 2017.

84 de selecții
a adunat Zé Roberto la echipa națională a Braziliei, pentru care a evoluat la Campionatele Mondiale din 1998 și 2006

bayern munchen brazilia forma fizica ze roberto
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share