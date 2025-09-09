Radu Drăgușin revine! VIDEO. Românul de la Tottenham a efectuat primul antrenament cu echipa
Radu Drăgușin. Foto: Instagram, @SpursOfficial
Stranieri

Radu Drăgușin revine! VIDEO. Românul de la Tottenham a efectuat primul antrenament cu echipa

Ionuț Cojocaru
Publicat: 09.09.2025, ora 10:01
Actualizat: 09.09.2025, ora 10:15
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham care se află în plin proces de recuperare după o accidentare, a revenit la antrenamentele cu restul echipei.

Fundașul a suferit o accidentare groaznică la începutul anului: ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în meciul cu Elfsborg, scor 3-0.

Radu Drăgușin se pregătește din nou alături de Tottenham

Pe 30 ianuarie, la finalul celor trei luni în care a fost folosit non-stop la Tottenham în toate competițiile (23 de meciuri consecutive), fundașul central s-a accidentat grav.

Acum, Tottenham a publicat un videoclip în care Drăgușin este surprins mai întâi în sala de pregătire, apoi intrând pe teren pentru încălzire.

Urmează o serie de exerciții de viteză și schimbări de direcție printre jaloane, pase rapide cu colegii, înainte de a încheia sesiunea de antrenament.

Clubul londonez a însoțit imaginile de pe rețelele de socializare cu mesajul: „Cu un pas mai aproape”.

Sursele GOLAZO.ro de la Londra susțin că tehnicianul Thomas Frank plănuiește să-l folosească pe Radu spre sfârșitul lunii octombrie, după încă șase săptămâni de pregătire intensă.

Genunchiul lui Drăgușin, după operația din februarie Foto: captură Genunchiul lui Drăgușin, după operația din februarie Foto: captură
Genunchiul lui Drăgușin, după operația din februarie Foto: captură

Drăgușin nu a fost inclus pe lista UEFA de Tottenham

Antrenorul Thomas Frank a decis să nu îl ia în calcul pe fundașul român pentru cupele europene, astfel că Drăgușin va rata toate meciurile celor de la Tottenham, din faza principală a Ligii Campionilor.

Conform ultimelor estimări, Radu Drăgușin ar urma să intre în programul de pregătire al echipei în jurul datei de 11 septembrie.

Tehnicianul danez al celor de la Tottenham a trecut 7 fundași pe lista UEFA: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies și Micky van de Ven.

Meciurile pe care Tottenham le va juca în Champions League:

  • Tottenham - Villarreal - 16 septembrie
  • Bodo/Glimt - Tottenham - 30 septembrie
  • AS Monaco - Tottenham - 22 octombrie
  • Tottenham - Copenhaga - 4 noiembrie
  • PSG - Tottenham - 26 noiembrie
  • Tottenham - Slavia Praga - 12 decembrie
  • Tottenham - Borussia Dortmund - 20 ianuarie
  • Eintracht Frankfurt - Tottenham - 28 ianuarie

accidentare Premier League tottenham radu dragusin
