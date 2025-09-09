9 goluri și tensiuni Show total în meciul Israel - Italia din preliminariile CM 2026. Gestul făcut de fanii italieni în timpul intonării imnului gazdelor: „Stop!”

Israel - Italia 4-5. Victorie dramatică pentru „azzurri”, care își păstrează șansele la prima poziție în grupă.

În minutul 87, formația lui Gattuso avea un avantaj de două goluri pe tabelă, însă finalul de joc a adus surprize, dar și tensiuni pe teren.

Italia a trecut pe locul doi în grupa I din preliminariile pentru Mondial, la egalitate cu Israel, care are un meci disputat în plus.

Israel - Italia 4-5 . Dramatism și tensiuni în preliminariile CM 2026

Italia a plecat acasă cu toate cele trei puncte după duelul cu Israel disputat la Debrecen (Ungaria), la capătul unui meci cu 9 goluri și multe emoții în defensivele celor două formații.

Locatelli și Bastoni au fost autorii a două autogoluri, Israel a egalat la 4-4, deși Italia conducea cu 4-2 în minutul 87, iar Tonali a reușit să aducă victoria, în final, prin reușita din minutul 90+1.

La final, au apărut câteva tensiuni între jucători, iar Gattuso a intrat pe teren încercând să calmeze situația, însă a intrat și el în conflict cu unul dintre jucătorii israelieni.

Not Gattuso trying to calm the situation and then immediately getting into an argument with an Israeli player😭😭 pic.twitter.com/u25C1H9VLk — Giacomo (@Giaco_analytics) September 8, 2025

Meciul a adus reacții și din partea suporterilor italieni, care s-au întors cu spatele în momentul intonării imnului gazdelor și au afișat pancarte cu mesajul „STOP”, care îndeamnă la oprirea războiului din Fâșia Gaza.

Italy fans turned their backs during the Israeli anthem. #Azzurri pic.twitter.com/Mqesee6FWo — Juventus News Live (@juvenewslive) September 8, 2025

Italia se află acum pe locul 2, la trei puncte în spatele liderului Norvegia, care va juca marți cu Republica Moldova.

Clasamentul în grupa I

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Norvegia 4 12 2. Italia 4 9 3. Israel 5 9 4. Estonia 5 3 5. Republica Moldova 4 0

