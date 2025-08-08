Avertisment pentru retur Ce a regretat antrenorul Dritei după eșecul de la București + Se anunță infern în Kosovo +74 foto
În cele din urmă, Drita a cedat, 2-3, deși a condus cu 2-0 la București Foto: Sabin Cîrstoveanu
Avertisment pentru retur Ce a regretat antrenorul Dritei după eșecul de la București + Se anunță infern în Kosovo

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 08:51
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 08:53
  • Zekirija Ramadani, tehnicianul nord-macedonean al campioanei Kosovo, a plecat învins, 2-3, deși Drita a condus cu 2-0 pe Arena Națională. 
  • Concluzia sa: jucătorii nu l-au ascultat. Le-a transmis ceva, „dar mesajul meu nu a ajuns la băieți”.

Zekirija Ramadani e antrenorul învins după ce a condus cu 2-0 în repriza secundă.

Așa a părăsit România, la fel ca Drita: eșec pe Arena Națională, 2-3. Și nu părea să-și fi revenit nici la conferință.

Ramadani: „După 60 de minute, ne-am pierdut concentrarea”

„A fost un joc nebun, înfrângerea apasă mereu pe umerii mei. Sunt satisfăcut de echipă 60 de minute, apoi ne-am pierdut concentrarea și am primit trei goluri”, s-a plâns tehnicianul kosovarilor.

„Suntem cunoscuți drept o formație organizată. Nu marcăm mult, dar nici nu primim multe goluri.

Acum ne gândim la viitorul meci. Suntem siguri că nu vom mai lua trei goluri și trebuie să avem două în plus”.

La început, ne-am apărat bine și am folosit cea mai importantă armă, contraatacul, așa am înscris două goluri. La 0-2, e normal ca adversarii să atace, să încerce să revină în joc. La pauză, le-am spus jucătorilor că nu s-a terminat meciul Zekirija Ramadani, antrenor Drita

Ramadani: „Le-am cerut jucătorilor să-și păstreze calmul. Mesajul meu nu a ajuns la ei”

A găsit o explicație a înfrângerii de la București: jucătorii nu l-au ascultat.

„Stim că 2-0 poate fi cel mai rău scor, ați observat că nu am arătat nicio emoție la golurile noastre.

Zekirija Ramadani e din 2023 la Drita Foto; Imago Zekirija Ramadani e din 2023 la Drita Foto; Imago
Zekirija Ramadani e din 2023 la Drita Foto; Imago

Le-am cerut jucătorilor să-și păstreze calmul. Mesajul meu nu a ajuns însă la băieți. Am primit trei goluri, la două ne-am fi putut descurca mai bine”.

Nu a acceptat că Drita a tras de timp: „Dacă numai echipa mea a încercat să tragă de timp, îmi cer scuze, dar au fost două echipe pe teren”.

Ramadani: „Garantez că va fi atmosferă încinsă la Priștina”

Ofițerul de presă al Dritei a ocolit răspunsul când i s-a amintit că internaționalii români au fost numiți „țigani” la Priștina în timpul meciurilor cu Kosovo.

„Noi am venit aici doar să jucăm fotbal. Și ne va interesa numai fotbalul și la Priștina”, a afirmat acesta.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
+74 Foto
Antrenorul a intervenit: „Vă invit la Priștina să vedeți meciul, să vă lămuriți!”.

Ramadani e sigur că „va fi o atmosferă încinsă, garantez acest lucru. E vorba doar de un gol diferență și orice se poate întâmpla. Alături de fanii noștri, totul e posibil”.

Ar fi fost mult mai bine dacă erau ambele grupuri de fani pe stadion, precum cele două echipe pe teren. Nu eu stabilesc, ci UEFA. Vom avea cel mai mare sprijin la retur și nu doar de la suporterii noștri. Toți iubitorii fotbalului din Kosovo ne vor susține Zekirija Ramadani, antrenor Drita

„Țin cont de ceea ce spun antrenorii, nu de ce zic patronii”

Întrebat dacă l-a ajutat proprietarul lui FCSB anunțând primul „11” înaintea confruntării, tehnicianul nord-macedonean a răspuns: „E normal să aduni informații despre primul 11.

Însă eu țin cont de ceea ce spun antrenorii, nu de ce zic președinții sau patronii. Nu numele erau importante, ci dacă se modifică structura, sistemul”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

