„Am dominat tot meciul” Adrian Șut, după victoria celor de la FCSB cu Drita: „Trebuie să fim concentrați, nu ne așteaptă nimeni”

FCSB - DRITA 3-2. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul campioanei, a vorbit despre meciul cu formația din Kosovo, din turul 3 preliminar al Europa League.

FCSB a câștigat manșa tur a „dublei” cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0.

FCSB - DRITA 3-2 . Adrian Șut, după meci: „Am dominat tot meciul”

Adrian Șut a vorbit despre rezultatul important reușit de echipa sa, dar și despre ce va urma la meciul retur.

„A fost o perioadă dificilă, nu am început așa cum ne-am dorit. Am luat gol foarte rapid în ambele reprize, dar suntem fericiți că am reușit să întoarcem rezultatul în favoarea noastră.

Nu putem spune că ne-am revenit, dar e foarte important pentru noi rezultatul de astăzi.

Chiar dacă am luat două goluri, eu cred că am dominat tot meciul. Trebuie să fim concentrați și pregătiți pentru orice, pentru că nu ne așteaptă nimeni.

În fotbal sunt și perioade mai dificile, cred că este normal, dar în astfel de momente se văd caracterele puternice. Am auzit multe lucruri spuse la TV, că nu mai suntem uniți, că e debandadă... nu e asta problema, se întâmplă să nu câștigi, să ai perioade proaste.

O să ne fie dificil la retur, trebuie să muncim, să ne pregătim și să ne calificăm. Cu siguranță este important pentru «Bîrli» (n.r. Bîrligea) că a marcat. Pentru noi este un jucător important, atât el, cât și ceilalți”, a declarat Adrian Șut la Pro TV.

