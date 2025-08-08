„Nu avem nevoie de psiholog” Charalambous i-a certat pe jurnaliști după 3-2 cu Drita: „Nu e totul negru. Secretul e să reacționezi și să învingi” +74 foto
„Nu avem nevoie de psiholog” Charalambous i-a certat pe jurnaliști după 3-2 cu Drita: „Nu e totul negru. Secretul e să reacționezi și să învingi”

Theodor Jumătate
Publicat: 08.08.2025, ora 01:40
Actualizat: 08.08.2025, ora 01:40
  • Elias Charalambous știe că jucătorii au nevoie de ajutor într-o perioadă dificilă: „Încerc eu să fiu psiholog în vestiar, nu intru în panică”.

Elias Charalambous era agitat la conferință, tensionat, după 3-2 cu Drita. Nemulțumit de părți ale jocului, dar mulțumit de victorie.

Charalambous: „Secretul e să marchezi și să câștigi. Așa depășești momentele grele”

Întrebat dacă nu crede că un psiholog poate ajuta echipa în această perioadă dificilă, FCSB având multe momente de slăbiciune chiar și într-un meci câștigat, antrenorul roș-albaștrilor a răspuns sec, clar, în stilul managerului general Mihai Stoica.

„Nu avem nevoie de psiholog la echipă. Secretul e să marchezi și să învingi, așa depășești perioadele dificile.

Am înscris trei goluri și am câștigat, asta contează. Reacția la 0-2 a fost cel mai mare succes acum”.

Charalambous: „Încerc eu să fiu psiholog în vestiar”

Tehnicianul a accentuat apoi. „Când lucrurile nu merg bine, atmosfera nu e bună. Eu trebuie să arăt că nu intru în panică. Încerc să fiu mereu pozitiv, să transmit această stare pozitivă”.

A adăugat: „Le-am zis să nu uite ce au construit, le-am amintit cine sunt ei. Încerc eu să fiu psiholog în vestiar. Acum au nevoie de ajutor și noi toți din staff încercăm să-i ajutăm”.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
Charalambous i-a certat pe jurnaliști: „Nu e totul negru, nu vedeți totul în negru”

Elias sugerează însă că problemele jucătorilor sunt mentale, cum a mai spus în trecut.

„În prima repriză, nu am arătat calitatea noastră, nu eram eliberați să jucăm fotbalul pe care-l știm. Aveam în minte ultimele rezultate. Am discutat la pauză și, chiar dacă am mai primit un gol, am găsit energie, am revenit și am învins”.

I-a criticat pe jurnaliști, considerând că „nu e corect față de jucători să vorbiți numai de lucruri negative la victorie.

Am întors rezultatul, am reacționat și e foarte important. Această reacție ne dă putere, spirit. Când jucăm fantastic și nu câștigăm, nu veniți să spuneți ce bine am jucat.

Acum spuneți lucruri rele când am învins. Nu e totul negru, nu vedeți totul în negru”.

Va fi acesta un restart pentru FCSB? „Asta sper. Dar trebuie să demonstrăm pe teren, nu să vorbim”.

VIDEO Galeria celor de la FCSB în meciul cu Drita

