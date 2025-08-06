Gheorghiță și-a găsit echipă Jucătorul de la FCSB e la un pas să bată palma cu o formație de play-off

Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat că Andrei Gheorghiță (23 de ani) este foarte aproape să o părăsească pe FCSB.

Fotbalistul ar urma să ajungă la U Cluj, sub formă de împrumut.

Gheorghiță a evoluat doar în trei partide în acest start de sezon, iar zilele sale în tricoul roș-albaștrilor sunt numărate.

Andrei Gheorghiță, aproape de U Cluj

Intrat în dizgrația patronului, mijlocașul ofensiv este la un pas de a bate palma cu U Cluj. El a fost în tratative și cu Petrolul Ploiești.

Informația a fost dată de Mihai Stoica, cel care a anunțat că Gheorghiță nu va fi cedat definitiv, ci doar sub formă de împrumut.

„Cred că s-a înțeles cu U Cluj. Urma să mai am o discuție cu agentul lui, Cătălin Sărmășan, dar, în principiu, s-au înțeles.

O să plece împrumut, dar dacă vor să-l folosească împotriva noastră trebuie să plătească”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Andrei Gheorghiță a ajuns la FCSB în iarnă, după evoluții bune de la Poli Iași, sub formă de împrumut plus 120.000 de euro, iar în această vară a fost transferat definitiv în schimbul a 250.000 de euro.

700.000 de euro este cota lui Andrei Gheorghiță, potrivit transfermarkt.ro

Jucătorii care au plecat de la FCSB, în această vară:

Marius Ștefănescu (26 de ani), transferat la Konyaspor

Ovidiu Perianu (23 de ani)

Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani), cedat sub formă de împrumut la UTA Arad

Alexandru Musi (20 de ani), transferat la Dinamo, la schimb cu Dennis Politic

William Baeten (28 de ani)

