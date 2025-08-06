Gheorghiță și-a găsit echipă Jucătorul de la FCSB e la un pas să bată palma cu o formație de play-off

- Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat că Andrei Gheorghiță (23 de ani) este foarte aproape să o părăsească pe FCSB.
- Fotbalistul ar urma să ajungă la U Cluj, sub formă de împrumut.
Gheorghiță a evoluat doar în trei partide în acest start de sezon, iar zilele sale în tricoul roș-albaștrilor sunt numărate.
Andrei Gheorghiță, aproape de U Cluj
Intrat în dizgrația patronului, mijlocașul ofensiv este la un pas de a bate palma cu U Cluj. El a fost în tratative și cu Petrolul Ploiești.
Informația a fost dată de Mihai Stoica, cel care a anunțat că Gheorghiță nu va fi cedat definitiv, ci doar sub formă de împrumut.
„Cred că s-a înțeles cu U Cluj. Urma să mai am o discuție cu agentul lui, Cătălin Sărmășan, dar, în principiu, s-au înțeles.
O să plece împrumut, dar dacă vor să-l folosească împotriva noastră trebuie să plătească”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
Andrei Gheorghiță a ajuns la FCSB în iarnă, după evoluții bune de la Poli Iași, sub formă de împrumut plus 120.000 de euro, iar în această vară a fost transferat definitiv în schimbul a 250.000 de euro.
Jucătorii care au plecat de la FCSB, în această vară:
- Marius Ștefănescu (26 de ani), transferat la Konyaspor
- Ovidiu Perianu (23 de ani)
- Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani), cedat sub formă de împrumut la UTA Arad
- Alexandru Musi (20 de ani), transferat la Dinamo, la schimb cu Dennis Politic
- William Baeten (28 de ani)