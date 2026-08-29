„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură” +3 foto
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„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 18:39
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 18:41
  • Zeljko Kopic (48 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută în Ștefan cel Mare înaintea debutului pe banca celor de la Wieczysta Cracovia.
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Kopic e în continuare cu gândul la Dinamo, chiar și înaintea debutului la noua echipă. Tehnicianul croat a vorbit pe larg despre perioada petrecută în „Ștefan cel Mare” și problemele pe care le-a întâmpinat.

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Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Cei mai buni ani abia urmează”

„Să părăsesc Dinamo n-a fost deloc ușor pentru mine. Am petrecut doi ani și jumătate la club și am trecut prin multe împreună. Mă simt bine în legătură cu deciziile pe care le-am luat.

Când am ajuns la Dinamo, am știut că este decizia corectă, în ciuda scepticismului, neîncrederii și dubiilor multor oameni. Doar câțiva credeau că Dinamo ar putea ieși din situația în care se afla.

Rezultatele nu erau bune, atmosfera era proastă, iar nivelul de neîncredere în proiect era extrem de ridicat. Dar eu am crezut.

La fel, știu că plecarea – în ciuda surprinderii multora – a fost decizia corectă. Nu am nicio îndoială că am evaluat corect situația”, a explicat Kopic, conform gsp.ro.

Kopic s-a despărțit în această vară de Dinamo după 2 ani și jumătate, timp în care a salvat echipa de la o a doua retrogradare și a reușit s-o readucă în play-off. În urmă cu 3 zile a semnat cu Wieczysta Cracovia, nou-promovată în prima ligă poloneză.

Cred că Dinamo poate lupta pentru titlu în acest sezon. A avut un start excelent de stagiune și sper să poată continua la fel. Zeljko Kopic
Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta
Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta

Galerie foto (3 imagini)

Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta
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Fostul antrenor al lui Dinamo e convins că eforturile depuse de el reprezintă doar începutul unei noi ere în istoria clubului.

„Experiența mea la Dinamo a fost plină de emoții. A fost o perioadă foarte dificilă și plină de provocări, mai ales la început, dar, cu sprijinul clubului și al suporterilor, am reușit să readucem Dinamo pe drumul cel bun, creând o bază solidă pentru o dezvoltare continuă.

Acesta a fost doar un pas intermediar, nu cel final. Cred că cei mai buni ani ai clubului urmează să vină. Sunt mândru de perioada petrecută la Dinamo. Dinamo este un club uriaș, cu adevărat special – pentru mine, cel mai mare club din România – și are suporteri incredibili. Dinamo va ocupa întotdeauna un loc special în inima mea”, a adăugat Kopic.

„Acela a fost punctul de cotitură”

Croatul a vorbit și despre cele mai bune și mai puțin bune din perioada petrecută în România. E încă dezamăgit că n-a reușit să câștige un trofeu alături de „câini”.

„Cel mai bun moment a fost, cu siguranță, sentimentul trăit atunci când Dinamo a reușit să rămână în ligă. Acela a fost punctul de cotitură. După aceea, am știut că, pas cu pas, voi conduce echipa spre vârful fotbalului românesc.

Timp de șase luni, m-am dedicat în întregime acestui obiectiv, indiferent de toate limitările. Ulterior, am fost absolut convins că totul va merge bine.

Cel mai dificil moment a fost acela în care am realizat cu certitudine că nu voi avea ocazia potrivită de a atinge, alături de Dinamo, obiectivul suprem pe care mi-l propusesem”, a încheiat Kopic.

Îi respect atât ca profesioniști, cât și ca oameni. Am, de asemenea, o părere foarte bună despre alți membri ai staff-ului meu tehnic de la Dinamo și cred că vom mai lucra împreună în viitor. Din păcate, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Kopic, despre includerea lui Florentin Petre și Cosmin Bujor în staff

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