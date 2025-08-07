„Mi se par impostori!” Sugestia care l-a înfuriat pe Mihai Stoica: „N-avem nevoie! Eu pentru ce să mai merg acolo?!”

Fotbaliștii de la FCSB nu au nevoie de psiholog pentru a reveni la forma din sezonul precedent, susține managerul general Mihai Stoica (60 de ani).

Campioana en-titre a României are parte de un start de sezon dezastruos: a fost eliminată de Shkendija din preliminariile Ligii Campionilor, iar în Liga 1 are doar patru puncte după tot atâtea etape.

Mihai Stoica: „ N-avem nevoie de psiholog!”

Întrebat dacă un specialist nu ar reuși să-i ajute pe jucători să treacă peste situația dificilă din prezent, oficialul roș-albaștrilor a afirmat că îi poate trezi chiar el.

„Dacă aduc psiholog la echipă, atunci eu pentru ce ar trebui să mai merg pe acolo?

Cred că am suficient descernământ, experienţă fotbalistică şi cunoştinţe din orice domeniu al fotbalului încât să nu am nevoie de unul să vină să-mi spună: «Bateţi lingura în oală şi vedeţi dacă roşu e mai verde decât albastru». Poate sunt învechit, dar nu mă interesează chestiile astea sub nicio formă.

Am stat şi eu de vorbă cu nişte psihologi şi mi se par impostori unii, poate nu toţi şi sigur că nu toţi”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

4 înfrângeri consecutive a suferit FCSB în toate competițiile: 0-1 și 1-2 cu Shkendija, 1-2 cu Farul și 3-4 cu Dinamo

Stoica susține că aceeași jucători au obținut rezultate importante în sezonul precedent, astfel că e doar o chestiune de timp până își vor reveni.

„Doi ani de zile am dominat fotbalul românesc, am făcut record în Europa, am jucat 64 de meciuri şi deodată avem nevoie de psiholog?

Nu avem nevoie de psiholog. Avem nevoie de fotbalişti care să depăşească temerile şi ştim cum să le explicăm cum s-o facă.

Echipa asta a dominat PAOK cum nicio echipă românească n-a dominat o campioană dintr-o competiţie precum cea a Greciei, cu salarii de milioane.

A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau psihologi atunci? Da, e aceeaşi situaţie. Ce s-a întâmplat la PAOK cu noi, ni s-a întâmplat nouă acum”, a mai spus Stoica.

