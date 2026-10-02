Zidane, fără remușcări Întrebat din nou despre incidentul cu Materazzi, n-a ezitat: „Nu am regrete”

FRANȚA - ITALIA. Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul „Les Bleus”, a revenit asupra incidentului cu Marco Materazzi (53 de ani) din finala CM 2006.

Franța - Italia se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Pe 9 iunie 2006, la Berlin, „Squadra Azzurra” a câștigat al patrulea titlu de campioană mondială din istorie, după ce a învins Franța. A fost 1-1 în prelungiri și 5-3 la loviturile de departajare.

Meciul a fost marcat de conflictul dintre Zidane și Materazzi, marcatorii golurilor din timpul regulamentar.

În repriza secundă a celor 30 de minute de prelungiri, francezul și-a lovit adversarul cu capul în piept și a fost eliminat la ultimul său meci din carieră.

FRANȚA - ITALIA. Zinedine Zidane: „Nu sunt mândru de ceea ce am făcut, dar nu am regrete”

La mai bine de două decenii de la acel episod, Zidane, acum selecționer al Franței, a fost din nou chestionat despre conflict:

„Nu am mai vorbit cu Materazzi. Nu sunt mândru de ce am făcut, dar nici nu am regrete. Face parte din parcursul meu, iar în viață, și asta e valabil pentru toată lumea, nu faci mereu doar lucruri frumoase.

Acum ne aflăm într-un alt moment al carierei mele și vom vedea ce se va întâmpla și împotriva Italiei. Apoi, este clar că eliminarea din 2006, care mi-a pus capăt carierei și la națională, mi-a dat un motiv în plus să revin ca selecționer, ceea ce reprezintă un vis devenit realitate.

Am crezut întotdeauna în mine, în lucrurile pozitive, m-am pregătit și acum sunt gata să antrenez și să dau totul pentru această echipă”, a declarat Zidane, citat de gazzeta.it.

În vara lui 2025, în cadrul unui eveniment găzduit la Cluj, Materazzi a dezvăluit de la ce a pornit conflictul dintre el și „Zizou”.

„ A vrut să-mi dea tricoul lui și i-am spus «Nu, mersi, o prefer pe sora ta». Eu vin din stradă, acolo e ceva normal.

«Eu sunt foarte bun, tu ești foarte bun, îți dau tricoul meu după meci». Nu, haide, suntem pe același stadion, în același meci, aceeași finală, suntem la fel.

La acel moment nu știam (n.r. - dacă Zidane are o soră”), declara Materazzi.

Cu Zidane selecționer, Franța a câștigat primele două meciuri, 1-0 cu Turcia și Belgia. „Les Bleus” sunt primii în Grupa A1 din Liga Națiunilor.

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Franța 2 6 2. Belgia 2 3 3. Italia 2 3 4. Turcia 2 0

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