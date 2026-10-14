Și-a vândut acțiunile Cine a preluat pachetul lui Zoltan Iașko la Farul

Mișcare trecută neobservată la Farul Constanța: Zoltan Iașko (62 de ani), unul dintre oamenii care au făcut parte din structura de conducere a clubului, a ieșit din acționariat în aceeași zi în care Gheorghe Hagi i-a cedat lui Gică Popescu pachetul majoritar.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Farul Constanța a anunțat în martie că Gică Popescu (59 de ani) a preluat de la Gheorghe Hagi (61 de ani) pachetul majoritar de acțiuni al clubului.

O altă schimbare decisă în aceeași ședință a acționarilor, din 10 februarie, nu a fost menționată în comunicatul clubului, dar apare în Monitorul Oficial: Zoltan Iașko și-a vândut toate acțiunile și a ieșit din societatea F.C.V. Farul Constanța S.A.

Citește și Afacere nouă Gică Hagi își diversifică investițiile în afara fotbalului Citește mai mult Afacere nouă Gică Hagi își diversifică investițiile în afara fotbalului

Zoltan Iașko și-a vândut acțiunile de la Farul

Potrivit Monitorului Oficial, fostul portar i-a cedat lui Gheorghe Popescu toate cele 152 de acțiuni pe care le deținea, echivalentul a 0,1% din capitalul social al clubului.

Valoarea lor nominală totală era de 21.280 de lei. Această valoare nu reprezintă neapărat prețul efectiv al tranzacției, care nu este precizat în hotărârea publicată.

Zoltan Iașko a rămas însă în cadrul clubului, unde ocupă în continuare funcția de director sportiv.

Valoarea nominală a acțiunilor vândute de Hagi lui Gică Popescu: aproximativ 3 milioane de euro

În aceeași Adunare Generală Extraordinară, Gheorghe Hagi a decis să-i vândă lui Gică Popescu 104.850 de acțiuni, reprezentând 69,9% din capitalul social al Farului.

Potrivit actului constitutiv al societății, acțiunile au o valoare nominală de 140 de lei fiecare, valoarea nominală totală a pachetului cedat fiind de 14.679.000 de lei, echivalentul a aproximativ 2,88 milioane de euro, la cursul din 10 februarie 2026.

Hagi nu a ieșit însă din acționariatul Farului, ci a păstrat un pachet de 10%, devenind acționar minoritar.

„Regele” a cedat pachetul majoritar de la Farul pentru a putea prelua funcția de selecționer al României și pentru a estompa discuțiile legate de un posibil conflict de interese.

Prin preluarea pachetului lui Hagi și a celor 152 de acțiuni de la Iașko, Popescu a ajuns să dețină 105.002 acțiuni, adică 70% din capitalul social al Farului.

Ceilalți acționari minoritari, Ciprian Marica și Rivaldo, au renunțat la exercitarea eventualelor drepturi de preempțiune pentru cele două transferuri.

Structura acționariatului Farul Constanța

Gheorghe Popescu - 70%;

Gheorghe Hagi - 10%;

Ciprian Marica - 10%;

R10 Events LLC, societate din Statele Unite reprezentată de fostul mare fotbalist Rivaldo - 10%.

În ceea ce privește aportul la capitalul social, Gheorghe Popescu figurează cu 14.700.280 de lei, în timp ce Gheorghe Hagi, Ciprian Marica și R10 Events LLC au fiecare un aport de 2.100.280 de lei.

Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele Gheorghe Hagi (16 martie 2026, pentru site-ul Farului Constanța)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport