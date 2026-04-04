Gheorghe Hagi a făcut pasul decisiv spre banca naționalei după ce și-a redus participația la Farul de la 80% la 10%, însă mutarea nu închide complet discuția despre un posibil conflict de interese.

Profesorul în drept Andrei Săvescu explică faptul că problema nu este una legală, ci mai degrabă una etică, legată de potențialul conflict de loialități al unui selecționer care rămâne, chiar și minoritar, conectat la un club.

Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost propus oficial drept selecționer al echipei naționale de fotbal a României, după ce FRF a anunțat încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Andrei Săvescu: „Faptul că Hagi a rămas cu 10% nu elimină orice discuție de conflict de interese”

Se știe că Hagi a mai fost dorit anterior ca selecționer, însă atunci s-a invocat un posibil conflictul de interese, deoarece deținea 80% din acțiunile clubului Farul. Acum, Hagi a cedat 70% din acțiuni cumnatului său, Gheorghe Popescu, rămânând cu doar 10% ca acționar minoritar.

GOLAZO.ro a încercat să clarifice care este diferența între un selecționer acționar majoritar și unul minoritar, având în vedere legătura lui Gică Hagi cu Farul Constanța.

Andrei Săvescu, profesor doctor de drept de la Universitatea Titu Maiorescu din București și avocat, explică pentru GOLAZO.ro:

„Faptul că Gheorghe Hagi a rămas cu 10% nu elimină orice discuție de conflict de interese. Elimină conflictul puternic, evident, structural dat de controlul clubului, dar rămâne un risc rezidual, dacă participația minoritară este însoțită de alte elemente: influență de fapt asupra deciziilor sportive la club sau menținerea controlului informal prin relații familiale ori operaționale”.

„Conflict de loialițăți”

Profesorul Săvescu subliniază că, din punct de vedere legal, nu există nicio interdicție expresă care să împiedice un patron de club să devină selecționer al echipei naționale.

„Nu există o reglementare legală care să-i interzică lui Gheorghe Hagi sau altui patron de club (majoritar sau minoritar) să fie selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Există doar reguli infra-legale și interpretări”, precizează avocatul Andrei Săvescu.

Profesor dr. Andrei Săvescu

Avocatul adaugă că este esențial să fie evitat nu doar conflictul de interese, ci și aparența acestuia: „În contextul funcției de selecționer, conflictul de interese nu trebuie înțeles doar ca o încălcare penală sau administrativă în sens clasic, ci ca un conflict de loialități.

Selecționerul trebuie să servească exclusiv interesul echipei naționale, în timp ce un acționar al unui club are un interes direct în convocarea, expunerea, creșterea cotei și valorizarea jucătorilor acelui club”.

În esență, problema nu este juridică, ci etică. Eu personal îl admir pe Gheorghe Hagi și am încredere că, din poziția de selecționer la echipa națională nu va favoriza clubul familiei sale. Andrei Săvescu, avocat

Cum este reglementat conflictul de interese în sport

Potrivit profesorului Săvescu, conflictul de interese în sport este reglementat prin mai multe mecanisme.

„Federațiile organizează, conduc, controlează și supraveghează activitatea sportivă, iar cluburile trebuie să respecte statutele și regulamentele federale. Potrivit art. 50 și art. 49 alin. 2 lit. b) din Legea Sportului (Legea nr. 69/2000) FRF poate exercita supraveghere și control asupra cluburilor, iar potrivit art. 32 alin. 6 nicio persoana nu poate avea participații la doua sau mai multe cluburi, pentru evitarea conflictului de interese”.

„Trebuie evitat conflictul de interese atunci când o persoană este implicată și la nivel de Federație și la nivel de Club. Conflictul de interese, ba chiar și aparența conflictului de interese, trebuie evitate, potrivit art. 23 din Codul de conduită al Federației Române de Fotbal”.

Ce prevede Codul de Etică al FRF despre conflictul de interese

Codul de Etică al FRF dedică un capitol separat conflictului de interese:

Oficialii FRF vor acționa în beneficiul FRF atunci când iau decizii care afectează sau pot afecta FRF și trebuie să facă acest lucru fără referire la propriul lor interes personal, financiar sau de altă natură.

Oficialii FRF respectă regulile FRF privind conflictele de interese.

Am analizat în ultimele zile această posibilitate, pentru că, pe de o parte, trebuiau îndeplinite anumite condiții ale FRF, iar pe de altă parte există proiectul pe care l-am început la Farul Constanța în urmă cu trei ani, unde îmi doresc să construim un club puternic. Gheorghe Hagi, declarație din 2024

Mihai Stoichiță: „Membrii l-au ales pe Gică Hagi”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a declarat că Gheorghe Hagi și Edi Iordănescu au primit cele mai multe voturi de pe lista pe care se mai aflau nume precum și Mirel Rădoi, Daniel Pancu, Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu.

„Pot să vă spun că majoritar este Gică Hagi. Și Iordănescu este în urma lui în preferințele membrilor din Comisia Tehnică. A fost o listă de antrenori pe care a prezentat-o fiecare, pe care ulterior am dus-o la domnul președinte Burleanu și i-am prezentat-o, făcând împreună numărătoarea pentru a nu greși.

Mandatul trebuie obținut în Comitetul Executiv. Propunerea a fost făcută. Comisia Tehnică este un for consultativ, nu decizional. Misiunea noastră s-a încheiat. Am propus numele pentru selecționerul României.

Selecționerul nou va fi prezentat după ce va încheia negocierile cu domnul președinte. Procedura spune că președintele e mandatat de Comitetul Executiv pentru a demara negocierile cu Gică Hagi, iar după aceea va fi prezentat”, a declarat Stoichiță după ședința Comisiei Tehnice.

Săptămâna viitoare, pe 8 aprilie, propunerile Comisiei Tehnice vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF. Membrii acestuia vor vota selecționerul cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul selectat.

Gică Hagi a mai fost selecționer în 2001

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Ladislau Bölöni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport