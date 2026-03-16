Gică Popescu (58 de ani) este noul acționar majoritar de la Farul Constanța.

Astfel, Hagi a scăpat de ultimul obstacol în eventualitatea în care va prelua naționala, dacă Mircea Lucescu nu va mai vrea sau nu va mai putea continua pe banca primei reprezentative.

„Baciul” a preluat pachetul majoritar de la Gheorghe Hagi (61 de ani), care a decis să-și înstrăineze acțiunile pentru a-și îndeplini dorința de a reveni în antrenorat.

Pentru ca Hagi să poată prelua naționala, el trebuia să renunțe la acțiunile pe care le are la Farul Constanța, din cauza conflictului de interese pe care l-ar presupune funcția de proprietar de club și cea de antrenor al României.

Gică Popescu a preluat pachetul majoritar al celor de la Farul Constanța

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, „marinarii” au anunțat că pachetul majoritar al clubului a fost preluat de Gică Popescu, președintele Farului și cumnatul lui Hagi.

„Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi.

Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, a anunțat Farul pe site-ul oficial.

Gheorghe Hagi a afirmat că Popescu este cel mai în măsură să devină acționar majoritar al clubului.

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar.

Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, este mesajul lui Gheorghe Hagi, potrivit sursei citate.

La rândul său, Popescu a oferit și el o primă reacție:

„Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș.

Nu vin să îi modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri. Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani.

Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a spus Popescu.

2021 este anul în care Gică Popescu prelua funcția de președinte al Farului

Cum va arăta de acum înainte structura acționariatului la Farul

„În noua structură a acționariatului, Gheorghe Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își împart în mod egal restul de acțiuni. Gheorghe Hagi rămâne acționar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul și simbolul acestui proiect.

Astfel, clubul urmează un drum al continuității, al echilibrului și al performanței, într-o formulă care îmbină experiența managerială, pasiunea pentru fotbal și o viziune pe termen lung centrată pe dezvoltare, rezultate și respect pentru toți membrii comunității Farului”, a mai anunțat Farul.

