20 de ani de fidelitate Un parteneriat care a traversat generații: Timișoreana și Cupa României

În 2026, Timișoreana marchează 20 de ani alături de Cupa României

Din octombrie 2006 și până azi, brandul care dă numele competiției a fost prezent la fiecare meci și la fiecare poveste pe care Cupa României le-a oferit fotbalului românesc

Parteneriatul dintre Timișoreana și Cupa României a pornit la drum în toamna lui 2006, când FRF și Ursus Breweries au semnat contractul de sponsorizare care a transformat competiția în „Cupa României Timișoreana”.

De atunci, brandul a trecut prin mai multe etape de colaborare: de la sponsor pentru „Berea Oficială” până la Sponsor Oficial. Dar a fost mereu aici, alături de Cupă.

Două decenii în care Cupa României a oferit finalele care au rămas în memoria afectivă a fotbalului românesc.

Rapid a câștigat trofeul în primul an al parteneriatului, în 2007, pe Dan Păltinișanu, la Timișoara

FCSB și Dinamo au întrerupt apoi o dominație a CFR-ului din Cluj

Prima finală din era Timișoreana găzduită de Arena Națională a fost în 2012

U Craiova a luat și ea cupa de două ori

Iar Corvinul, Viitorul, Voluntari sau Sepsi OSK au produs surprizele care au confirmat spiritul imprevizibil al competiției

Mii de momente memorabile s-au așezat unul după altul în sufletul fotbalului românesc.

Despre loialitate

Ceea ce face ca acest parteneriat de 20 de ani să aibă greutate nu este doar durata, ci consistența. Timișoreana a fost prezentă și în anii în care fotbalul strălucea, dar și în cei mai complicați. Și când interesul abia se construia, și când stadioanele erau pline.

Partenerul Cupei României nu a plecat atunci când era mai simplu să o facă. E un tip de loialitate pe care suporterii o înțeleg bine, pentru că e aceeași loialitate cu care ei își urmează echipa favorită de la un sezon la altul. Și la bine, și la rău, cu aceeași pasiune și reziliență.

FRF a apreciat acest tip de angajament, rar în sportul românesc. În 2018, la semnarea unei noi etape de colaborare, Federația descria Timișoreana drept un „prieten vechi” al fotbalului românesc. În 2023, la reînnoirea contractului, președintele Răzvan Burleanu sublinia că Timișoreana „înțelege fotbalul și suporterii”.

19 doze, 19 povești

Cu ocazia aniversării, Timișoreana lansează o serie limitată de 19 doze de colecție, fiecare dedicată unui jucător decisiv al finalelor Cupei României.

Nu sunt alese la întâmplare. Sunt jucătorii ale căror momente au rămas imprimate în memoria suporterilor: goluri care au schimbat soarta unei finale, gesturi care au definit o seară, performanțe individuale care au făcut ca un singur meci să devină memorabil.

Seria de 19 doze este, în esență, un mic muzeu portabil al finalelor Cupei României.

Spot aniversar

Campania de 20 de ani este însoțită și de un spot aniversar, construit în jurul aceleiași idei de loialitate. Este un clip despre relația dintre suporteri, competiție și momentele care leagă generațiile.

Un spot despre ce înseamnă să rămâi alături de o echipă, alături de o competiție, alături de o pasiune care nu se stinge niciodată.

Despre Cupa României

Fondată în 1933, Cupa României este una dintre cele mai vechi competiții fotbalistice din România.

În cei peste 90 de ani de existență, a oferit momente de referință ale sportului românesc: de la drumul Rapidului care a cucerit șase trofee consecutive în perioada interbelică la surpriza istorică a Arieșului Turda din 1961 - singura echipă din liga secundă care a câștigat trofeul fără să fi jucat vreodată în prima ligă.

Sau de la rivalitatea Steaua - Dinamo din anii '80 la surprizele multiple din ultimii ani, care dau savoare acestei competiții legate pentru totdeauna de sufletul fotbalului românesc.

Iar Timișoreana duce flacăra mai departe. În ultimii 20 de ani, a fost acolo la fiecare ediție, la fiecare finală, alături de suporterii care țin competiția vie.