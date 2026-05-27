„Modificare unilaterală”  Schimbare importantă anunțată de unul dintre deținătorii de drepturi pentru Liga 1: cum îi va afecta pe abonați

Compania Digi România, care deține posturile DigiSport, deținătoare de drepturi TV pentru Liga 1, a anunțat o schimbare majoră în privința abonamentelor

Toți abonații companiei au primit un mail de informare, cu titlul „Modificare unilaterală contract de furnizare servicii”, în care sunt prezentate detaliile.

„Pentru a susține investițiile continue în infrastructură și în calitatea serviciilor, în contextul creșterii costurilor operaționale, a deprecierii monedei naționale față de principalele valute si creșterii ratei inflației, începând cu 1 iulie 2026 tarifele/prețurile serviciilor Digi vor fi actualizate și exprimate în euro ”, a comunicat compania.

Modificarea intră în vigoare azi, 27 mai, pentru cei care nu sunt deja clienți ai companiei și vor deveni.

Fiecare serviciu contractat va fi facturat la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii.

Cei care nu sunt de acord cu această schimbare pot denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.

Cât vor costa în euro noile abonamente TV și internet Digi

Digi TV Cablu Tarif lunar Analogic 5,5 Euro Digital 6,25 Euro Digital Special 6,5 Euro Digital SkyShowtime 8 Euro

Digi Net Tarif lunar Fiberlink 100 5,75 Euro Fiberlink 500 6,25 Euro Fiberlink 1000 8,25 Euro

GOLAZO.ro a scris acum 2 zile că, potrivit unor informații din piața media, grupurile Digi și Prima au pierdut drepturile de difuzare pentru UEFA Europa League și UEFA Europa Conference League pentru perioada 2027–2031

