Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) continuă parcursul bun de la Roland Garros și s-a calificat în turul al treilea.

Sportiva româncă a învins-o fără mari emoții pe Eva Lys (24 de ani, #80 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-0, după o oră și 4 minute de joc.

În primul tur de la turneul de Grand Slam, Cîrstea a trecut de Ksenia Efremova (17 ani, #625 WTA) cu scorul de 6-3, 6-1.

Miercuri, sportiva din Târgoviște a învins-o și pe Eva Lys, neacordându-i nicio șansă sportivei din Germania. Adversara Soranei a început mai bine meciul, ajungând să conducă cu 3-1 în primul set.

Cîrstea nu a renunțat și a câștigat cinci game-uri consecutive, impunându-se în primul set cu scorul de 6-3.

În setul al doilea, Sorana s-a dezlănțuit, a controlat fiecare game și nu i-a permis adversarei sale să-și creeze mari ocazii. S-a impus rapid cu scorul de 6-0, după 27 de minute, și și-a asigurat prezența în turul 3 la Roland Garros.

În faza următoare a turneului, Cîrstea va da peste Solana Sierra (21 de ani, #62 WTA).

Cirstea d. Eva Lys 6-3 6-0



Sorana plays another fantastic match.



She’s into the 3rd round of a Slam for the first time since 2023.



29th win of 2026… she’s been absolutely amazing in her final season.



✅1st Roland Garros R3 in 5 years



This is the year of Sorana.



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Cea mai bună performanță a Soranei Cîrstea la Grand Slamul de la Paris a fost calificarea în sferturile de finală, în 2009.

Rezultate importante pe partea de tablou a Soranei, unde Paolini și Rybakina au fost eliminate de Solana Sierra, respectiv Iulia Starodubțeva. În lipsa altor surprize în meciurile directe, Cîrstea ar avea un drum mai ușor spre „sferturi”.

Dacă Jasmine Paolini nu e într-o perioadă bună și înfrângerea nu e chiar surprinzătoare, adversara Elenei Rybakina avea cotă cota 7.80 la victorie.

De asemenea, Hailey Baptiste, care era în formă și a bătut-o recent pe Sabalenka, a abandonat meciul cu Wang.

