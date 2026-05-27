Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban" are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
Finala Champions League Paris Saint-Germain - Arsenal se dispută la Budapesta
alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 23:13
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 23:13
  • Finala UEFA Champions League, programată sâmbătă, 30 mai, pe Puskas Arena din Budapesta, este amenințată de un scandal financiar uriaș.
  • În centrul scandalului se află Gyula Balasy, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri ai fostului regim condus de Viktor Orban.
Potrivit publicației 24.hu, companiile din grupul Lounge, controlat de Gyula Balasy, se confruntă cu o criză de lichiditate severă după ce mai multe conturi au fost blocate în cadrul unor proceduri ale autorităților fiscale și ale unei anchete penale aflate în desfășurare.

Situația afectează direct organizarea evenimentelor din jurul finalei Champions League dintre Paris Saint-Germain și Arsenal Londra, unde firmele sale sunt responsabile de o parte importantă a logisticii.

850.000 de euro, datorii urgente. DJ-ul Sigala nu a fost plătit

Sursele maghiare susțin că organizarea „Champions Festival”, evenimentul oficial dedicat finalei Ligii Campionilor, depinde de firmele lui Balasy, iar mai mulți furnizori au amenințat deja că nu vor să mai lucreze dacă nu primesc bani în avans, total sau parțial.

Publicația 24.hu scrie că firmele lui Balasy trebuie să achite urgent aproximativ 300 de milioane de forinți, aproximativ 850.000 de euro, către subcontractori implicați în organizarea evenimentelor din jurul finalei Champions League.

Jurnaliștii maghiari susțin că nici onorariul artistului principal de la finala Ligii Campionilor, DJ-ul Sigala, nu a putut fi achitat de grupul Lounge.

În încercarea de a depăși criza, grupul a solicitat inclusiv ajutor din partea statului. Compania a confirmat că este dispusă să accepte „orice soluție” pentru rezolvarea situației.

Printre plățile restante se află:

  • 140.000 € pentru onorariul DJ-ului Sigala;
  • 113.000 € pentru servicii tehnice;
  • 170.000 € pentru decoruri și amenajări;
  • 98.600 € pentru pază și curățenie;
  • 34.000 € pentru catering;
  • 22.500 € pentru toalete mobile.

Artistul britanic Sigala ar urma să performeze pe 29 mai în Piața Eroilor din Budapesta, în cadrul festivalului oficial UEFA.

Cine este Gyula Balasy: „Mogulul lui Viktor Orban”

Gyula Balasy, despre care se spune că are o avere estimată la aproape 200 de milioane de euro, este considerat de presa internațională unul dintre marii beneficiari ai sistemului construit în jurul partidului Fidesz și al fostului premier maghiar Viktor Orban.

O amplă analiză publicată de Financial Times îl descrie drept omul care a construit aproape un monopol asupra publicității și comunicării guvernamentale din Ungaria, prin companiile Lounge Communications, Lounge Event și New Land Media.

Financial Times îl descrie pe Balasy ca pe un „mogul media” al erei Orban, ale cărui firme au generat venituri de peste două miliarde de euro în ultimii ani, mare parte provenind din contracte cu statul maghiar.

Presa occidentală îl numește frecvent pe Gyula Balasy „oligarh al sistemului Orban”, iar Reuters nota recent că firmele lui Balasy au coordonat campaniile anti-UE, anti-imigrație și anti-Ucraina promovate de guvernul maghiar.

Ancheta autorităților maghiare îl vizează acum Gyula Balasy pentru presupuse infracțiuni financiare, inclusiv spălare de bani, deturnare de fonduri și posibile nereguli în atribuirea contractelor publice.

Investigația a fost deschisă după apariția unor informații despre transferuri suspecte de bani în afara țării și despre contracte supraevaluate câștigate de companiile sale.

După victoria electorală a lui Peter Magyar și schimbarea de putere de la Budapesta, Gyula Balasy a făcut un gest considerat fără precedent: a anunțat public că este dispus să cedeze statului o parte din companiile și activele sale.

Noul premier a respins însă oferta și a transmis că oamenii de afaceri care s-au îmbogățit prin sistemul construit de Orban trebuie să răspundă în fața justiției.

