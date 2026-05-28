Crystal Palace a învins-o pe Rayo Vallecano, scor 1-0, și a câștigat Conference League.

Andrei Rațiu (27 de ani) și echipa spaniolă au ratat ocazia de a cuceri primul trofeu european din istoria clubului.

Începutul primei reprize a fost unul echilibrat. Cu toate acestea, Crystal Palace a fost mai prezentă în atac, reușind să-și creeze mai multe ocazii.

La jumătatea primei părți, Rayo Vallecano a fost aproape să deschidă scorul, Alemao reluând puțin pe lângă poartă o centrare bună venită din flancul stâng.

În minutul 35, partida a fost oprită după ce unui fan i s-a făcut rău. Arbitrul Maurizio Mariani a permis reluarea jocului 3 minute mai târziu.

Crystal Palace a început perfect repriza secundă și a deschis scorul în minutul 51. Adam Wharton a șutat de la distanță, iar portarul Batalla a respins greșit balonul. Jean Mateta a profitat și a împins mingea în plasă, reușind astfel al doilea său gol în actualul sezon de Conference League.

Formația engleză a mai avut oportunități de a mări diferența, dar șuturile lui Yeremy Pino, respectiv Chadi Riad, au lovit bara porții celor de la Rayo.

Andrei Rațiu și coechipierii săi de la Rayo Vallecano au forțat egalarea pe final, dar fără succes, iar Crystal Palace a câștigat la limită, scor 1-0, finala Conference League și și-a adjudecat primul trofeu european din istoria clubului englez.

Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0

A marcat: Mateta ('51)

Echipele de start

Crystal Palace : Henderson - Munoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell - Wharton, Kamada - Pino, Sarr, Mateta

: Henderson - Munoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell - Wharton, Kamada - Pino, Sarr, Mateta Rezerve : Benitez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines

: Benitez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines Antrenor : Oliver Glasner

: Oliver Glasner Rayo Vallecano : Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria - Oscar Valentin, Unai Lopez - De Frutos, Isi, Garcia - Alemao

: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria - Oscar Valentin, Unai Lopez - De Frutos, Isi, Garcia - Alemao Rezerve : Cardenas, Molina, Pedro, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha, Mendy

: Cardenas, Molina, Pedro, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha, Mendy Antrenor : Inigo Perez

: Inigo Perez Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenți : Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, VAR : Marco Di Bello, AVAR : Daniele Chiffi

Maurizio Mariani, : Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, : Marco Di Bello, : Daniele Chiffi Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

În prima repriză a finalei Conference League, în minutul 35, unui fan prezent în tribunele stadionului din Leipzig i s-a făcut rău, iar jocul a fost oprit.

Portarul celor de la Rayo Vallecano, Batalla, s-a îndreptat către „centralul” Maurizio Mariani pentru a-i solicita ca jocul să se întrerupă.

În cele din urmă, după aproximativ 3 minute de așteptare, jocul a putut fi reluat.

Premiile oferite de UEFA în Conference League

Câștigătoare: 7 milioane de euro

7 milioane de euro Finalistă: 4 milioane de euro

4 milioane de euro Semifinale: 2,5 milioane de euro

2,5 milioane de euro Sferturi de finală: 1,3 milioane de euro

1,3 milioane de euro Optimi de finală: 800.000 de euro

800.000 de euro Calificare în play-off: 200.000 de euro

200.000 de euro Victorie în fața ligii: 400.000 de euro

400.000 de euro Remiză în faza ligii: 133.000 de euro

Partida de la Leipzig a adus și conflicte în rândul suporterilor. Mai mulți fani Crystal Palace au fost atacați de un grup de ultrași îmbrăcați în negru, în timp ce se aflau la o terasă, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine.

De cealaltă parte, fanii lui Rayo au fost surprinși, marți, stând la cozi imense pentru achiziționarea biletelor pentru a putea urmări partida pe cele trei ecrane amplasate pe stadionul din Vallecas, întrucât clubul nu vinde bilete și în mediul online.

🚨🇪🇸 Packed streets in Vallecas! Rayo Vallecano supporters are out in full force, lining up at the gates to secure tickets for the upcoming Conference League final screening against Crystal Palace. 🏟️📺



Diferență imensă de valoare între cele două echipe

Valoarea lotului formației spaniole este de 107 milioane de euro, în timp ce echipa din jumătatea a doua a clasamentului din Premier League este cotată la 541 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Rațiu este cel mai bine cotat jucător al grupării spaniole, 18 de milioane de euro, în timp ce mijlocașul defensiv Adam Wharton (22 de ani) se remarcă la Crystal Palace, cu o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

