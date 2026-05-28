Crystal Palace - Rayo Vallecano. Foto: Imago
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo

alt-text Ștefan Neda , George Neagu
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 00:09
  • Crystal Palace a învins-o pe Rayo Vallecano, scor 1-0, și a câștigat Conference League.
  • Andrei Rațiu (27 de ani) și echipa spaniolă au ratat ocazia de a cuceri primul trofeu european din istoria clubului.
Începutul primei reprize a fost unul echilibrat. Cu toate acestea, Crystal Palace a fost mai prezentă în atac, reușind să-și creeze mai multe ocazii.

La jumătatea primei părți, Rayo Vallecano a fost aproape să deschidă scorul, Alemao reluând puțin pe lângă poartă o centrare bună venită din flancul stâng.

În minutul 35, partida a fost oprită după ce unui fan i s-a făcut rău. Arbitrul Maurizio Mariani a permis reluarea jocului 3 minute mai târziu.

Momentul când Andrei Rațiu s-a așezat pe minge pentru ca jocul să fie oprit. Foto: captură Prima Sport

Crystal Palace a început perfect repriza secundă și a deschis scorul în minutul 51. Adam Wharton a șutat de la distanță, iar portarul Batalla a respins greșit balonul. Jean Mateta a profitat și a împins mingea în plasă, reușind astfel al doilea său gol în actualul sezon de Conference League.

Formația engleză a mai avut oportunități de a mări diferența, dar șuturile lui Yeremy Pino, respectiv Chadi Riad, au lovit bara porții celor de la Rayo.

Andrei Rațiu și coechipierii săi de la Rayo Vallecano au forțat egalarea pe final, dar fără succes, iar Crystal Palace a câștigat la limită, scor 1-0, finala Conference League și și-a adjudecat primul trofeu european din istoria clubului englez.

Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0

  • A marcat: Mateta ('51)

Echipele de start

  • Crystal Palace: Henderson - Munoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell - Wharton, Kamada - Pino, Sarr, Mateta
  • Rezerve: Benitez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines
  • Antrenor: Oliver Glasner
  • Rayo Vallecano: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria - Oscar Valentin, Unai Lopez - De Frutos, Isi, Garcia - Alemao
  • Rezerve: Cardenas, Molina, Pedro, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha, Mendy
  • Antrenor: Inigo Perez
  • Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenți: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Daniele Chiffi
  • Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

22:45 Unui fan i s-a făcut rău în timpul meciului

În prima repriză a finalei Conference League, în minutul 35, unui fan prezent în tribunele stadionului din Leipzig i s-a făcut rău, iar jocul a fost oprit.

Portarul celor de la Rayo Vallecano, Batalla, s-a îndreptat către „centralul” Maurizio Mariani pentru a-i solicita ca jocul să se întrerupă.

În cele din urmă, după aproximativ 3 minute de așteptare, jocul a putut fi reluat.

Momentul când unui fan i s-a făcut rău în timpul meciului Crystal Palace - Rayo Vallecano. Foto: X

Premiile oferite de UEFA în Conference League

  • Câștigătoare: 7 milioane de euro
  • Finalistă: 4 milioane de euro
  • Semifinale: 2,5 milioane de euro
  • Sferturi de finală: 1,3 milioane de euro
  • Optimi de finală: 800.000 de euro
  • Calificare în play-off: 200.000 de euro
  • Victorie în fața ligii: 400.000 de euro
  • Remiză în faza ligii: 133.000 de euro

Partida de la Leipzig a adus și conflicte în rândul suporterilor. Mai mulți fani Crystal Palace au fost atacați de un grup de ultrași îmbrăcați în negru, în timp ce se aflau la o terasă, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine.

De cealaltă parte, fanii lui Rayo au fost surprinși, marți, stând la cozi imense pentru achiziționarea biletelor pentru a putea urmări partida pe cele trei ecrane amplasate pe stadionul din Vallecas, întrucât clubul nu vinde bilete și în mediul online.

Diferență imensă de valoare între cele două echipe

Valoarea lotului formației spaniole este de 107 milioane de euro, în timp ce echipa din jumătatea a doua a clasamentului din Premier League este cotată la 541 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Rațiu este cel mai bine cotat jucător al grupării spaniole, 18 de milioane de euro, în timp ce mijlocașul defensiv Adam Wharton (22 de ani) se remarcă la Crystal Palace, cu o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

